Новогодние елки для детей 2022-2023 в Барнауле: афиша спектаклей и концертов

Билеты на представления разлетаются с большой скоростью Фото: Олег УКЛАДОВ

Начало декабря – самое лучшее время, чтобы успеть купить своему ребенку билет на спектакль в театр или на музыкальное представление. А о том, что посмотреть – позаботилась «Комсомолка».

Музыкальный театр

«Новые приключения в Простоквашино» (0+)

В театре уже готовы к созданию праздничного настроения. Здесь подготовили для юных зрителей премьеру – знакомый рассказ на новый лад.

– Удивительный фейерверк новогодних чудес в театре начнется сразу у входа. Зрителей встретят веселые аниматоры-послы всех сказочных миров нашего репертуара. А Дед Мороз и Снегурочка подарят новое чудо – удивительный, замечательный спектакль! – говорят в самом театре.

Когда: 17, 18, 23-30 декабря, 7-8 января. Сеансы в 10.00 и 13.00.

Где: пр. Комсомольский, 108.

Театр драмы

«Алиса в зазеркалье» (6+)

Труппа театра готова погрузить своего зрителя в путешествие по снам любознательной Алисы. Они смогут телепортироваться в интересную страну Зазеркалье, где все не так, как в настоящем мире: слова, поступки, мысли…

– Это история о безудержной фантазии человека и веры в нее и в свою силу познания и преодоления. И о том, что вера в себя сможет воплотить твои самые смелые мечты и представления в жизнь, - говорят в драмтеатре.

Когда: 24-25 декабря (начало в 11.00, 14.00), 31 декабря (11.00), 2-3 января (14.00), 4-5 января (11.00, 14.00), 6-8 января (14.00).

Где: ул. Молодежная, 15.

Театр кукол

«Морозко» (0+)

– Жила-была хорошая и добрая девушка Дуняша. Злая мачеха невзлюбила ее, заставляла много работать, не давала ни минуты отдыха. Родную дочь она баловала и берегла, позволяла ей спать до обеда. Падчерица старалась все делать хорошо, чем еще сильнее злила мачеху… - рассказывают в театре.

Знакомая история? Для взрослых конечно же, а вот юные зрители могут увидеть рассказ впервые. Постановка хоть и не имеет возрастных ограничений, но все же рекомендована для зрителей старше трех лет.

Когда: 29 декабря, начало в 11.00; 30 декабря, начало в 13.00; 31 декабря, начало в 11.00, 12.00, 13.00.

Где: ул. Пушкина 41, Большой зал.

Филармония

«Аленький цветочек» (6+)

Хореографическая сказка с участием ансамбля «Огоньки».

– В новом балете по сказке «Аленький цветочек» знакомый сюжет выражен ясно, «читается» легко. В ярких хореографических сценах перед зрителем предстают и русские персонажи из сословия купеческого, и торговые гости восточные, и живые сады волшебные, и красавицы заморские, и золоченые слуги механические — кого только нет! – говоря авторы программы.

Когда: 3,4 января, начало в 11.00 и 13.00.

Где: ул.Ползунова, 35.

«Сказки бабушки Зимы» (0+)

Новогоднее представление для детей по мотивам народных сказок и обрядов. Для юных зрителей номера подготовил ансамбль народной песни «Вечерки». А также выступит инструментальная группа ансамбля русского танца «Огоньки».

Когда: 5,6 января, начало в 11.00 и 13.00.

Где: ул.Ползунова, 35.

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