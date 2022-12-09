На Алтае опасный рецидивист получил десятую судимость за побег из колонии

Рецидивист Василий Титанаков . Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

43-летний рецидивист Василий Титанаков получил новый срок. В этот раз за побег из колонии в Республике Алтай.

Титанаков уже может отмечать юбилей – теперь он десятикратный судимец. Свою первую ходку совершил в 20 лет. Потом еще и еще… Его судили за убийство, кражи, грабежи и побои, истязание несовершеннолетнего и т.д. Причем убил он собственного деда. Последняя его судимость - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ст. 111 УК РФ). Суд назначил ему еще десять лет. Однако срок он отбывал в колонии-поселении Маймы при колонии общего режима.

На свободу Василий Титанаков должен был выйти в 2024 году. А в июле этого – мог подать ходатайство на условно-досрочное освобождение, но что-то пошло не по плану… 12 июня он сбежал. Причем помог ему сотрудник колонии. После случившегося на него тоже завели уголовное дело.

Пока шли поиски беглеца, в республиканском МВД рассказали, что Титанаков в исправительной колонии характеризовался положительно. Это вполне могло сыграть определенную роль в возможном УДО. Но вместо этого завели дело по статье «Побег».

Узнав о побеге заключенного, его близкие родственники начали паниковать, ведь после убийства деда он угрожал сестре, ее дочери и матери. Титанаков грешил выпивкой и при этом вел себя очень агрессивно. Семья от него отреклась и разорвала всяческое общение. И не зря они опасались: говорят, после побега его действительно видели возле дома сестры.

– Его видели около ее дома, он сидел в таком месте, которое у нас называется березовая гора. Сначала подумали: дед какой-то ходит, грибы собирает. Заметил нас — и как побежал, – рассказывала «Газете.ру» родственница Титанакова.

В ходе расследования выяснились подробности побега. Якобы перед тем как скрыться, осужденный подошел к контрольно-пропускному пункту и заявил сотруднику колонии, что собирается включить осветительные приборы и убрать мусор на прилегающей территории. После этого сотрудник открыл замок и выпустил Титанакова. Тот снял одежду, по которой его легко могли вычислить как зэка и скрылся в неизвестном направлении.

Задержали беглеца спустя неделю недалеко от поселка Алферово Майминского района. Как рассказали в республиканской прокуратуре, свою вину он полностью признал, суд назначил ему 2 года 10 месяцев и в этот раз отправил в колонию строгого режима. Пока что он может обжаловать приговор, но с учетом всех обстоятельств вероятность смягчения минимальная.

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