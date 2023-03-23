Сработал снайпер? Герой СВО с Алтая спас товарища, а сам погиб

17 февраля был бой под Угледаром Фото: Александр КОЦ

Владимиру Хакимову из Алтайского края было всего 20 лет. 21 февраля он мог бы отметить свой 21-день рождения. Но судьба распорядилась иначе: молодой человек погиб в зоне СВО, не дожив до праздника три дня.

Володя родился в селе Мамонтово, отучился там в школе, затем поступил в колледж Алтайского госуниверситета на специальность «Право и организация социального обеспечения». В 2021-22 годах молодой человек отслужил в армии, а после начал осуществлять свою мечту: стал студентом агрономического факультета аграрного университета.

- Он мечтал посвятить жизнь работе в сельском хозяйстве и уже с отцом работал на базе местного хозяйства. Зарекомендовав себя как ответственный и профессиональный комбайнер-механизатор, - рассказывают в колледже АлтГУ.

25 сентября минувшего года юношу мобилизовали. Он отправился в зону СВО стрелком мотострелковой роты. А спустя почти пять месяцев, 17 февраля, младший сержант Владимир Хакимов героически погиб под Угледаром.

Его отец – тоже Владимир – толком не знает, как все произошло. Известно лишь, что во время своего последнего боя военнослужащий вынес с поля раненого товарища в безопасное место, оказал ему первую помощь, перевязал руку и снова отправился в бой – на верную смерть.

- Парень, которого он вынес, сейчас находится на восстановлении. У него на одной руке от локтя до плеча раздроблена кость. Грубо говоря, рука висит только на мышцах и сухожилиях. Это очень серьезное, тяжелое ранение, - рассказал Владимир Хакимов.

Его сын, по официальной формулировке, «погиб на месте происшествия от огнестрельного оружия». Сослуживцы сказали: сработал снайпер.

- Я хочу еще поговорить с его сослуживцами. Информация должна исходить из уст тех, кто там был. Никто деталей не знает, кроме тех пацанов, которые были с ним. Но не все ребята живые, - говорит отец.

Преподаватели и однокурсники отзываются о Владимире как о добром, трудолюбивом человеке, верном и надежном товарище:

- Володя очень смышленый, отзывчивый и порядочный. Было видно, что вырос в любящей семье. Невероятно больно, что так случилось, - поделилась Эльвира Ганиева, куратор группы в колледже, где учился Владимир.

- Он с детства принимал участие в военно-спортивных мероприятиях, в турнире имени офицера Сергея Богачева. Не верится, что Володя погиб, —переживает преподаватель истории и обществознания Мамонтовской школы Татьяна Вострикова.

Родные Володи: отец, мама и сестра Ольга говорят, что гордятся своим сыном и братом, который не струсил и не спрятался, оказавшись в пекле боевых действий.

Владимир Хакимов награжден Орденом Мужества посмертно.

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