Депутаты гордумы единогласно поддержали главу Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк представил депутатам гордумы отчет о результатах деятельности за 2022 год Фото: Виталий БАРАБАШ

17 марта глава Барнаула Вячеслав Франк представил депутатам гордумы отчет о результатах деятельности за 2022 год.

Помимо непосредственно депутатов Барнаульской городской Думы на отчет были приглашены представители правительства Алтайского края, депутаты АКЗС, почетные граждане города Барнаула, представители религиозных конфессий, общественники и многие другие.

Темпы прироста заметные

- В первую очередь на что хотелось бы обратить внимание: практически все индикаторы направления социально-экономического развития города имеют положительные темпы прироста, и это отрадно, - подчеркнула перед началом выступления главы города председатель БГД Галина Буевич. - Вы, наверное, слышали, что в рамках прошлогоднего отчета Вячеслав Генрихович ставил определенные задачи, которые необходимо решить в 2022-м. Мы решили посмотреть: как удалось решить их и как они трансформировались в нашу повседневную жизнь. Одна из таких задач - это формирование консолидированного бюджета, который позволит городу развиваться. Мы действительно отмечаем очень грамотную и профессиональную политику бюджетирования, сложившуюся в Барнауле. В 2022 году темпы прироста бюджета составили более 34%.

И именно с экономических итогов года начал свой отчет и глава Барнаула Вячеслав Франк. Положительная динамика определенно есть.

- Поддержка губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко, председателя краевого Законодательного собрания Александра Алексеевича Романенко, правительства региона, депутатов и всех барнаульцев стала для нас надежной опорой. Выражаю всем искреннюю признательность за участие в жизни Барнаула! - в первую очередь подчеркнул градоначальник. - Многие предприниматели краевой столицы смогли адаптироваться к новым реалиям, а ряд отраслей, несмотря на трудности, показывает рост. Индекс промышленного производства превысил уровень 21-го года и составил 107,6%. Это выше, чем в целом по стране. Увеличился выпуск вагонов и оборудования, металлических изделий, спецодежды, бумаги и многого другого. Снизилось производство мебели, текстильных и электронных изделий, полиграфии. Это связано с разрывом партнерских и логистических связей, и как следствие - ростом цен на сырье.

Нынешняя политическая обстановка в мире вынудила местных предпринимателей выходить на новые рынки, искать иные пути доставки сырья и продукции и в целом решать много других задач.

- Поддержка правительства Алтайского края и администрации города позволила нам продолжить социальные проекты, не потерять, а создавать новые рабочие места и в итоге завершить 2022 год с положительными результатами по многим показателям, - уже после отчета мэра подчеркнул гендиректор АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» Максим Коновалов. - Индекс промышленного производства по Барнаулу опередил общероссийский уровень. Иными словами, предприятия города не только уверенно отработали в сложном 2022 году, но и показали рост благодаря эффективной командной работе и диалогу с органами власти.

Бюджет города в минувшем году, по подсчетам экспертов, вырос на треть и составил 24 миллиарда 900 миллионов рублей.

- Барнаулу оказана поддержка из вышестоящих бюджетов в размере 15 миллиардов. Средства поступили на реализацию федеральных проектов и региональных программ, - уточнил градоначальник.

Собственные доходы бюджета возросли на 13% - до 10 миллиардов. А бюджетная обеспеченность на одного жителя превысила 14 тысяч рублей. Правда, по этому показателю нам еще есть куда расти, считает Вячеслав Франк, ведь пока мы не достигли уровня большинства столичных городов СФО.

Глава Барнаула Вячеслав Франк представил депутатам гордумы отчет о результатах деятельности за 2022 год Фото: Виталий БАРАБАШ

Проблема решается

Строительство жилья, дорог, социальных объектов - все это важная и неотъемлемая часть нашей жизни. Но реализоваться это может только в рамках генплана. Он регулярно претерпевает изменения, совершенствуется и на его основе ставятся новые задачи.

- Современный и сбалансированный генплан, определяющий перспективные участки для строительства жилья, детских садов и школ, общественных, промышленных и деловых зон, откроет нам возможности комплексного развития территорий, в том числе связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда, - подчеркивает в своем отчете Вячеслав Франк.

Переселение из аварийных домов - еще одна приоритетная задача для наших властей. Уже в этом году при поддержке правительства края в Барнауле планируют досрочно завершить федеральную программу по расселению, хотя изначально в плане стоял 2025 год. Из городского бюджета на эти цели заложено 450 млн рублей. Под снос пойдут 52 дома.

На особом контроле находится ряд национальных проектов, реализуемых на территории Барнаула. Безусловно, одним из самых значимых и заметных является программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На сегодняшний день доля приведенных в нормативное состояние дорог превысила 78%. И важно, что это не просто сухие цифры статистики - готовые объекты принимаются с участием депутатов и общественников. То есть контроль всесторонний.

Один из самых значимых участков, к реконструкции которого приступили в 2022 году, - это путепровод в районе Нового рынка. Горожане с пониманием отнеслись к затрудненной транспортной обстановке и приняли активное участие в обсуждении временной схемы движения общественного транспорта. В результате появились новые маршруты и выделенные полосы. Их удобство оценили многие.

- Динамика работ на путепроводе позволяет давать положительный прогноз о вводе объекта в намеченные сроки, - добавил мэр города.

Вообще, власти признают, что с общественным транспортом действительно есть проблемы, и их пытаются решать поэтапно. Даже разработана дорожная карта, в которой, в частности, прописаны меры поддержки перевозчиков и пассажиров. Их будут внедрять поэтапно. В будущем же рассматривается вариант создания автобусного МУПа. Кроме того, уже в этом году в Барнаул должны доставить десять новых трамваев.

- Это станет первым с 2013 года масштабным обновлением подвижного состава, - подчеркивает Вячеслав Генрихович.

Общество едино

Еще одним важным направлением является строительство объектов социальной инфраструктуры. Это и школы, и детские сады, и спортивные комплексы. Актуальным остается запрос на их размещение в шаговой доступности. Самый высокий запрос на места в школах поступает из Индустриального района, где проживает наибольшее число молодых семей с детьми, а также из Центрального, где пока не так активно ведется строительство образовательных учреждений.

- Ситуация улучшится после открытия школы в микрорайоне Спутник и пристройки к школе в селе Власиха. Также в текущем году началось строительство школы на улице Взлетной. Кроме того, сделан шаг в будущее. Разработана проектная документация на восемь школ и три пристройки к школам. Это позволит создать более семи тысяч мест и решить вопрос с обучением детей по месту жительства, - уверен глава Барнаула.

Аналогично этой многие городские проблемы власти стараются решать в тесном сотрудничестве с населением. Горожане стали активнее участвовать в жизни общества, а это помогает развиваться Барнаулу. Минувший год показал, что вместе можно решить много задач. В частности, неравнодушные граждане помогали и по сей день продолжают помогать мобилизованным, их семьям, а также жителям Луганской и Донецкой народных республик. Они собирают обмундирование, продукты питания, канцелярские товары, медикаменты, предметы личной гигиены, средства связи и многое другое.

- Хочу поблагодарить всех жителей Барнаула, всех, кто изо дня в день делает наш город лучше. Кто строит дома, занимается благоустройством, стоит у станка, печет хлеб, лечит пациентов, учит детей. Всех, кто любит Барнаул и вносит вклад в его развитие! - добавил в конце своего выступления Вячеслав Франк.

Все голосовавшие депутаты городской Думы единогласно приняли отчет главы Барнаула по итогам 2022 года.