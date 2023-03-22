Новые правила экспертизы меда: как это отразится на алтайских пчеловодах

Теперь товарный мед должны проверять не реже раза в год Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 марта на Алтае, как и по всей стране, начали действовать новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда, перги и маточного молочка, предназначенных для переработки и реализации. Председатель Союза пчеловодов Алтая Сергей Тастан рассказал «КП», что это значит для пчеловодов, фермеров и потребителей.

- По новым требованиям каждая партия меда и медовой продукции подлежит исследованию по органолептическим и физико-химическим показателям, - объясняет Сергей Тастан. - Теперь не реже одного раза в год товарный мед должны проверять на содержание токсичных элементов, пестицидов и ветеринарных лекарственных препаратов.

По словам Тастана, новые нормы должны способствовать защите как от химии на полях, так и от недобросовестных переработчиков, нарушающих стандарты.

- В России слишком много лет не было контроля за пестицидами и ядохимикатами, нам везли то, что нужно было утилизовать. В результате мы ели опасную продукцию, получая снижение иммунитета, различные болезни, - считает эксперт. - Теперь государство создало цифровую платформу, которая должна защитить от экоцида биоразнообразия и геноцида населения.

Собеседник напомнил, что на Алтае от опасных ядохимикатов не раз бывал мор пчел.

-Теперь, если будет мор рядом с полем агрария, то и аграрную продукцию будут проверять. Если пчела мертвая, то и почва мертвая, «химозная», - пояснил Тастан.

По словам председателя Союза пчеловодов, и фермеры, и пчеловоды уже понимают, что им надо договариваться.

- В Алтайском крае еще три года назад впервые в стране разработали и внедрили информационную цифровую систему, - напомнил Сергей Дмитриевич. - Теперь если фермер планирует провести обработку поля, то пчеловод видит сообщение об этом в мобильном приложении. Раньше аншлаги в землю вбивались, в газеты объявления давались, но все это плохо работало. «Цифра» позволяет наладить оповещение оперативно, и защищает, как пчеловода, так и фермера.

Союз пчеловодов Алтая, по словам Сергея Тастана, также активно добивается, чтобы мед назывался алтайским, если он действительно сделан и расфасован на Алтае, а не в других регионах. Закон на эту тему (называть продукты по региональной привязке) уже принят, но пока механизмы его еще не раскручены.

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