«Огонёк» для бойцов: алтайские студенты модернизировали буржуйки для военных

Удобные переносные печи для военнослужащих делают прямо в мастерской бийского колледжа. Фото: Сергей Кулыгин

«Комсомолка» уже рассказывала о том, что многие жители Алтайского края объединились для выполнения очень важной задачи – помощи военнослужащим.

Фото: Сергей Кулыгин

Удобные переносные печи для военнослужащих делают прямо в мастерской бийского колледжа. Буржуйки удобно использовать даже в суровых походных условиях.

- Мы собираемся даже во внеучебное, свободное время. Печки мы назвали «Огонёк», так как хотим согреть своим огоньком наших солдат, - рассказала мастер производственного обучения Анна Жудина.

Фото: Сергей Кулыгин

Для студентов изготовление буржуек – хорошая практика, маленький шаг к будущей профессии, а для бойцов – хорошая помощь. Благодаря печкам можно не только согреться, но и приготовить еду, высушить промокшую одежду.

- Обратились к знакомым охотникам, рыболовам и с ними сверили информацию. Было принято решение делать печку из металла толщиной 2 мм, что позволило значительно снизить вес печки, и вес трубы - до 16-17 кг, - пояснил заведующий мастерскими корпуса №3 Александр Перов.

Печка топится дровами, тепло сохраняется до шести часов. Взаимодействие с военными помогло отмести неэффективные варианты модернизации печи и, наоборот, найти интересные идеи – к примеру, к печи будет прилагаться решетка для сушки одежды и обуви.

Оставалось только раздобыть металл - в бюджете учебного заведения средства для этой работы не были предусмотрены. Руководство обратилось к депутату Госдумы Александру Прокопьеву. Он знает о волонтерских проектах, в которых студенты принимали участие в разное время, поддерживает их инициативы, откликнулся и на этот раз.

Фото: Сергей Кулыгин

- Помощь молодых ребят - это проявление настоящего патриотизма. Хочу отметить, что ребята не просто варят печи по заранее заданным техническим условиям, но и стараются улучшить их эксплуатационные качества. Молодцы! - подчеркнул Александр Прокопьев.

Фото: Сергей Кулыгин

Если в день варить примерно пять печек, то уже к середине декабря на линию соприкосновения можно будет отправить 50 штук.

По мере готовности руководство колледжа будет доставлять их в пункты приёма помощи военнослужащим, чтобы отправить печи на передовую. Будем надеяться, что уже к Новому году наш алтайский «Огонек» согреет наших земляков.

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