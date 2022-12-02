Информация о численности мобилизованных является служебной и не распространяется Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский губернатор Виктор Томенко на прямой линии 2 декабря ответил на вопрос о помощи мобилизованным из края, которые проходят обучение в поселке Тоцкое Оренбургской области. Также он назвал срок окончания подготовки алтайских мобилизованных.

- На Тоцком полигоне я побывал в минувшее воскресенье. Военнослужащие, несмотря на выходной, занимались по обычном распорядку дня. Я был там, где проходят тренировки, стрельбы, тактические занятия, а также в классах и кабинетах, где идет теоретическая подготовка и отработка навыков с определенным оборудованием и техникой. В целом у меня сложилось положительное впечатление, - рассказал глава региона.

Виктор Томенко пообщался как с ребятами, так и с офицерским составом, и выяснил, какие потребности нужно удовлетворить.

- По возвращении я дал поручения, и сейчас идут закупки и комплектуются партии материально-технических ресурсов. Нужны, например, бензопилы, сварочные аппараты, элеткротехника, элементы обмундирования и спецснаряжений и так далее. Первые поставки груза уже состоялись, - подчеркнул губернатор.

Также глава региона отметил, что и в Омске (где также проходят обучение алтайские мобилизованные), и в Оренбургской области работали специальные группы, созданные по его поручению. Их целью было наладить контакт с командованием на местах и непосредственно с призывниками.

- У кого-то остались нерешенными вопросы социального характера, у кого то были финансовые вопросы. Дело в том, что когда началась частичная мобилизация, не все наши системы управления были к этому готовы. Но в течение довольно короткого времени мы перевели управление процессом на системную основу, и далее мероприятия проходили быстро и организованно. На первом этапе обошлось без сбоев и скандалов, но кое-где потребовалось вмешательство и краевой комиссии по призыву, которую я возглавляю, и прокуратуры, и общественников, - сказал Виктор Томенко.

Большая работа, по его словам, идет и в крае, причем сразу по нескольким направлениям: поддержка и выплаты военнослужащим, участие в материально-техническом обеспечении частей и подразделений, которые находятся непосредственно в зоне СВО. И, конечно, большое внимание уделяется семьям тех, кто исполняет свой гражданский долг.

- В этом плане многое делается – это и бесплатный детски сад, и бесплатное питание в школах, училищах, колледжах, решение разных бытовых вопросов. На муниципальном уровне все эти семьи известны, со всеми поддерживается контакт. Помогают все: и общественные организации, и волонтеры, и местные и региональные власти, и политические партии, и просто инициативные граждане, а также родные, близкие и друзья военнослужащих. Это всенародное движение в поддержку наших ребят, - отметил глава региона.

Также он добавил, что информация о численности мобилизованных является служебной, поэтому точные цифры он называть не может. Но речь идет о «тысячах и тысячах наших земляков». Известно, что мобилизованные будут проходить подготовку как минимум до середины декабря. А далее по ситуации – либо продолжат обучение, либо уже отправятся в места проведения спецоперации.

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