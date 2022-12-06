Алтайский завод планирует удвоить производство бриллиантов

Алмаз проходит несколько стадий обработки. Фото: Михаил Корляков

В Барнауле работает единственный за Уралом завод по обработке алмазов. В ближайшие время там планируют двукратно увеличить объем выпускаемой продукции. Рассказываем, как на Алтае изготавливают бриллианты, и кто этим занимается.

С 2021 года барнаульский завод «Кристалл» является частью единого ограночного комплекса компании «Алроса». Кроме краевой столицы в состав входят еще два производства – в Смоленске и Москве.

– Объединение дало сильный толчок в плане технологий. Также ушли проблемы с недостатком финансирования. Мы активно развиваемся, внедряем новое оборудование, – говорит Александр Роут, руководитель филиала в Барнауле.

Сейчас на предприятии в столице Алтайского края работают более 130 человек. Численность персонала с 2020 по 2022 годы увеличилась практически на треть, основная ставка сделана на набор по профессии «огранщик алмазов в бриллианты». Обучение проводят на производстве и всегда рады новым людям.

– Кадры готовим мы сами и обучаем всему необходимому. Самое кропотливое огранка бриллианта – обучение длится полгода, но всегда есть возможность завершить его раньше, все зависит от способностей человека, – объясняет руководитель. – Как такового максимума по персоналу нет, мы работаем по принципу оптимизации производства, т.е. набор большого числа огранщиков влечет за собой дальнейшее увеличение сопутствующих служб. Рабочие места можно удвоить, к этому и стремимся.

Для того, чтобы получился сверкающий бриллиант камень проходит несколько стадий обработки. Сначала специалисты наносят особые линии на поверхность алмаза с учетом возможных природных включений. Затем кристалл разделяют на части, из которых потом и производят бриллианты. После этого его обтачивают, и он приобретает особую форму. Следующий этап один из самых трудоемких – огранка. Специалист тщательно обрабатывает камень и в итоге он максимально преломляет лучи света. Готовый бриллиант очищают от загрязнений, классифицируют и дают окончательную оценку.

Фото: Михаил Корляков

Средний вес обрабатываемых алмазов 0,60 карата. Здесь используют только натуральные камни.

– Все обрабатываемые у нас алмазы добываются в Якутии. Им миллионы лет, они росли в недрах природы, в этом и есть уникальность, – отметил Станислав Кошелев, начальник производства.

В ближайшие годы на заводе планируют двукратно увеличить объем выпускаемой продукции. Специалисты отмечают, что бриллианты, которые производят в краевой столице соответствуют международным стандартам, их качество высочайшее.

– Это очень сложная огранка и выдержать все параметры сложно. Простой пример для понимания – максимально допустимая разность наклона граней 0,2 градуса, – пояснил Александр Роут.

Ограненные на Алтае бриллианты ценят во всем мире, их поставляют во многие страны. В следующем году на предприятии запланирована реализация инвестиционной программы с значительным финансированием.

Факт

Первый бриллиант на Барнаульском заводе «Кристалл» изготовили 21 июня 1973 года.

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