Майские праздники: где собираются отдыхать барнаульцы

Отдохнуть за рубежом получится дешевле, если забронировать тур сейчас. Фото: Евгения Беспалова

В этом году майские праздники не будут столь продолжительным, как хотелось бы. Отдыхать мы будем с 29 апреля по 1 мая, и с 6 по 9 мая. Поэтому ожидать, что цены на путевки в праздничные дни резко взлетят, точно не стоит, но если забронировать тур прямо сейчас, то отдохнуть в мае получится все-таки дешевле. Об этом «Комсомолке» рассказала Евгения Беспалова, директор туристического агентства «100 дорог».

Самые популярные направления в мае у барнаульцев – это Турция и ОАЭ. И это не удивительно, ведь погода в Турции радует всех тех, кто изголодался по лету, песчаным пляжам и теплому морю. Днем жарко – до +28 °С, а ночью немного прохладно. Обойдется недельный отдых в Турции от 60 тысяч на человека – это 3-хзвездочный отель и «Все включено». Отель 5 звезд начинается от 70 тысяч на человека. Эмираты же вас встретят жаркой погодой и уже прогревшимся морем. Тут можно выбрать как недорогие городские отели в Дубаи, так и роскошные гостиницы, и отдельные виллы. Начинается стоимость отдыха в Эмиратах с 68 тысяч.

А вот в Таиланде май – это последний месяц с летней погодой. Последние вылеты будут в начале мая, и стоить это будет от 90 тысяч на человека.

- В это время в Таиланде начинается влажный сезон. Сильных дождей еще нет, но в мае там становится душно, в Пхукете на море начинаются волны, - говорит Евгения Беспалова.

Спрогнозировать стоимость туров ближе к дате вылета нельзя, но так как вылетов мало, то с большой долей вероятности цены, например, на Турцию будут только повышаться. Уже 31 марта закончится раннее бронирование и, по прогнозам экспертов, цены вырастут на 10-20%.

Также пользуются спросом в майские праздники короткие пакетные туры на 3-4 ночи в Санкт-Петербург и в Сочи. Питер обойдется в 26 тысяч на одного. Сочи - более дорогое направление, хотя искупаться в Черном море в это время года вряд ли получится, но позагорать уже можно. Стоимость 3-ех ночей в этот сезон начинается от 30 тысяч рублей на одного.

- Если мы говорим о ближайших датах, то самым популярным направлением тоже является Таиланд. Во-первых, туда снова летают прямые рейсы из Новосибирска, во-вторых, сейчас там самая комфортная температура. Неделя в Патайе обойдется от 180 тысяч на двоих, Пхукет выйдет незначительно дороже - от 184. Помимо Таиланда можно полететь в Шри-Ланку, сумма будет та же, но люди уже привыкли к Таиланду, да и отдых там более качественный. За те же деньги в Шри-Ланке уровень отелей будет ниже - добавляет Евгения.

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