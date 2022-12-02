Первого родила в 19 лет, последнего - в 43: мать-героиня о воспитании 15 детей и простом женском счастье

Семья Китаевых Фото: из личного архива героя(ев) публикации

«Когда рожала младшую, то боялась уже не я, а доктора», - смеется жительница ЗАТО Сибирский Елена Китаева. У нее с мужем десять дочерей, пять сыновей и уже десять внуков! Накануне Президент России присвоил Елене звание «Мать-героиня». «Комсомолка» задала этой выдающейся женщине вопросы о воспитании, баловстве и простом семейном счастье.

Другие приоритеты

История этой семьи началась вполне обычно: Елена с подружкой пошла на дискотеку, где встретила свою вторую половинку. Анатолий влюбился в стройную девчонку по уши! На ухаживания ушло девять месяцев, лишь после этого она сказала: «Да!». Вскоре у пары родился первенец. Елене тогда было 19 лет.

Семья Китаевых Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Вообще я у родителей одна была, но в душе всегда мечтала о большой семье. В итоге так и получилось! Не рано ли родила первого? Знаете, тогда об этом и не думали. Это сейчас молодежь мечтает о карьере, а у нас приоритеты были другие, - отметили Елена Анатольевна.

Когда у тебя 15 детей, то на работу ходить точно некогда. Работой становится твой личный детсад! И это куда тяжелее, чем стоять у станка! Тем не менее, после техникума Елена успела поработать в Управлении топливной промышленности, а перед выходом на пенсию стала соцработником. Самые тяжелые времена для семьи выпали на 90-е, когда катастрофически не хватало денег. Для Елены опорой во все времена был муж – надежный, понимающий и любящий. И при этом еще и очень скромный: во время интервью он не раз повторил: «Это Лена приняла весь удар на себя!».

Семья Китаевых Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Шум и гам

Все мы с нетерпением ждем выходных. Но когда у тебя 15 детей, выходных не бывает. В квартире Китаевых постоянно царит шум и гам, словно в каком-то производственном цехе. Но главное отличие - среди этого шума часто звенит счастливый детский смех! И тогда ты понимаешь, что все было не зря! Кстати, живет семья в трех 3-комнатных квартирах, которые находятся на одной площадке. Иначе такой большой оравой просто не разместиться. Только представьте, сколько пар обуви стоит у них в тамбуре…

Семья Китаевых Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Дети Китаевых, также как и все остальные, порой болели. Но представляете эту цепочку инфекции…

- Один заболеет – все слягут. Ой, я как вспомню, аж в дрожь бросает. Но как-то справлялись: по расписанию таблетки, капли в нос, от кашля и так далее. Все средства по назначению врача. Ну и, конечно, самое проверенное лекарство, как у всех – морсики. Бывало, что просили купить фрукты или йогурт – никогда никому не отказывали, - отметила женщина.

Когда в семье так много детей, главное – распорядок. Каждое утро, как и у всех, начиналось с большого семейного завтрака. Меню Елена продумывала уже с вечера. Например, на завтрак – омлет из 60 яиц!

- Подъем в школу, уборка, стирка, готовка и так 40 лет подряд! – подчеркнула мать-героиня.

Кстати, как призналась мама со стажем, на готовку уходило не так много времени. Когда старшие дети подросли, всегда помогали. Мужу тоже порой приходилось готовить, и он с этой задачей отлично справлялся.

- Бывало, что приболею, но никто голодным не оставался. Макароны варить они умеют. Сейчас уже большинство детей разъехались, поэтому не так много готовим, если, к примеру, борщ, то обычную кастрюлю. Да и раньше я много не наготавливала – в еде дети привередливые, одно и тое же блюдо два дня подряд не любили есть, - говорит Елена Китаева.

Бывало, что после долгого дня мама оставалась без сил… Но даже в такие моменты хотя бы по 15 минут в день удавалось посвятить индивидуально каждому – расспросить как дела, узнать, что волнует, что радует…

- Конечно, могла и поплакать ночью от усталости. Но муж всегда поддерживал, - подчеркнула собеседница.

О воспитании

Елена призналась, что все ее беременности проходили несложно. С каждым разом женщина возвращалась в роддом как к себе домой. Пол детей они с мужем заранее не узнавали, это всегда было сюрпризом. Первым детям имена придумывали с мужем, а потом уже с этой непростой задачей помогали подросшие члены семьи.

Семья Китаевых Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Нянчиться с младшими тоже приходилось всем – и родителям, и старшим детям. Это, как говорится, они впитали с молоком матери. Поэтому, даже сейчас, став уже взрослыми (младшая дочь в этом году отметила 18-летие, прим. ред.), всегда помогают друг другу.

Елена и Анатолий подчеркнули, что все дети любимы одинаково, поэтому ни ревности, ни борьбы за внимание родителей Китаевы не знали.

- Характеры, конечно, у всех разные, но к каждому можно найти свой подход, я же все-таки мать, - пояснила героиня.

Дети у Китаевых росли самостоятельными: женщина призналась, что все до единого выполняли домашние задания сами, и при этом учились неплохо.

- Если спрашивали что-то, то я, конечно, подсказывала, а так не приходилось с ними сидеть за уроками. Вообще я считаю, что детей нужно подталкивать к самостоятельности, они должны к этому стремиться. И помогать друг другу должны, - пояснила Елена.

Без родительских нагоняев, конечно, не обходилось: то муку рассыпали, то подрались, то что-нибудь разбили. А если что-то натворили все вместе, то и принимать наказание приходилось коллективно, но при этом друг за друга всегда стояли горой. Как говорится, трудности сплачивают!

Самые счастливые моменты в жизни Елены, как она отметила, связаны именно с детьми. Даже на вопрос о том, что такое счастье, она, не задумываясь, ответила: «Дети!». Супруги редко оставляли малышей без присмотра и старались, чтобы у них осталось как можно больше приятных воспоминаний о детстве: у семьи был большой микроавтобус, на котором они выбирались на дачу, отдых на природе. Анатолий – заядлый охотник, поэтому с малых лет брал мальчишек с собой на охоту или рыбалку. А на дни рождения (только в апреле их пять!) Китаевы устраивали большие семейные застолья.

- Готовили праздничную еду, покупали торт, все как у всех. Дарить стараемся всегда то, что пригодится, по необходимости, в общем, - рассказала собеседница.

Птенцы покинули гнездо

Последнего ребенка Елена родила в 43 года, девочке в этом году исполнилось 18 лет. Сейчас и Елена, и Анатолий на пенсии. Полным составом семью собрать очень трудно, так как большинство «птенцов» покинули свое гнездо, но все же связь с детьми нерушима.

- Помогаем детям с внуками – забираем их к себе, чтобы молодые родители отдохнули. Теперь, когда все дети стали взрослыми, стало больше свободного времени, можно и отдохнуть, - подчеркнула Елена.

Кстати, по словам женщины, дети сейчас «другие». Многие родители слишком балуют своих чад, не понимая, что тем самым им вредят. Поэтому напоследок мать-героиня дала молодым мамочкам совет на заметку: «Нынешние дети не знают слов «нет» и «нельзя». Это плохо. Запаситесь терпением, детям нужно уметь отказывать в бесконечных хотелках для их же пользы».

На вопрос о том, удалось ли ей воспитать детей хорошими людьми, Елена Китаева ответила:

- Может, конечно, чего-то и не хватало. С годами все-таки мудреешь, что-то я бы сейчас сделала по-другому, - подытожила Елена Китаева.

Досье КП

Елена Китаева принимала участие в Общероссийском слете матерей России в Москве и работе Форума матерей Сибирского федерального округа в Красноярске. Неоднократно становилась участницей региональных слетов и торжественных приемов, посвященных лучшим женщинам-матерям края. В 2022 году Президент РФ Владимир Путин присвоил Елене Анатольевне звание «Мать-героиня».

Анатолий Китаев – капитан запаса внутренней службы. Трое сыновей Китаевых пошли по стопам отца и стали военными. Все дети супругов имеют или получают высшее образование.

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