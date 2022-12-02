Алтайский колледж может стать центром допризывной подготовки студентов

В колледже два военно-патриотических клуба. Фото: Антон Губанов

Замдиректора по воспитательной работе Алтайского архитектурно-строительного колледжа предложила создать на базе учреждения первый в России единый центр допризывной подготовки для студентов ссузов. Чтобы реализовать замысел, она обратилась в приемную депутата Госдумы Александра Прокопьева. Рассказываем, почему колледж претендует на развитие нового направления и насколько это важно.

Готовы ко всему

Студент Даниил Грезнев занимается в военно-патриотическом клубе «Воин» Юнармии и уже научился многому. Например, парень за несколько секунд надевает защитный костюм. Молодой человек признается, что такая подготовка полезна многим.

– Каждый человек, я считаю, должен уметь абсолютно все это делать, так как может произойти все, что угодно. И лучше быть подготовленным к этому, нежели ничего не уметь, – рассказывает юноша.

В архитектурно-строительном колледже два военно-патриотических клуба. Юнармейскому – пара лет. А «Русским витязям» – полвека. Их бойцы учатся рукопашному бою и оказанию первой помощи, изучают историю России и оружия. В этом году они уже не раз помогали грузить гуманитарную помощь для участников спецоперации и мобилизованных.

Потребность, а не дань моде

Пока одни изучают оружие, другие, в основном, девушки, после занятий «плетут» маскировочные сети для военных. Студентка Софья Аполлонская говорит, что такой работой они спасают жизни людей.

Фото: Антон Губанов

Депутат Госдумы Александр Прокопьев пришел познакомиться с волонтерами. Студенты рассказали, что их работа – это не просто дань моде, а – потребность. Важно, чтобы, уходя в армию, молодые люди были психологически и физически подготовлены.

Идея создать единый центр допризывной подготовки появилась после того, как студенты других колледжей стали приходить на занятия вместе с друзьями.

– Архитектурно-строительный колледж предлагает создать на своей площадке единый центр допризывной подготовки учащихся всех ссузов. Это, действительно, интересная и своевременная идея. Здесь есть хорошая база, огромный опыт и, самое главное, люди, которые это могут осуществить, – отметил Александр Прокопьев, депутат Государственной думы РФ.

Фото: Антон Губанов

Для создания центра в колледже, действительно, есть все, что необходимо, кроме официального статуса и финансирования. Возможно, этот вопрос решится в ближайшее время.