Лучшие школьная столовая и повар России – из Алтайского края

Фото из архива Завьяловской общеобразовательной школы-интерната

С победой вернулась команда Завьяловской общеобразовательной школы–интерната с суперфинала Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая 2022», состоявшегося 24 ноября в Москве на площадке Общественной палаты России. Также лауреатом фестиваля в номинации «Лучший повар школьной столовой 2022» стала повар барнаульской гимназии №42 Елена Степанова. Мероприятие проводится ежегодно по инициативе Министерства просвещения России, рассказали в региональном Минобрнауки.

«Черный ящик»

Сначала в ноябре 2022 года, при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края, состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая-2022». Победителями стали коллективы МБОУ «Гимназия №42» Барнаула в номинации «Лучшая столовая городской школы - 2022» и КГБОУ «Завьяловская общеобразовательная школа-интернат» в номинации «Лучшая столовая сельской школы - 2022».

Фото из архива Завьяловской общеобразовательной школы-интерната

Команды этих школ представили Алтайский край в полуфинале и финале конкурса, который проходил в Уфе (Республика Башкортостан). В столицу республики прибыли 400 конкурсантов из 75 регионов страны.

Как рассказали в гимназии, на заочном этапе жюри оценивали видео- и фотоматериалы, меню, нормативные документы по вопросам обеспечения питанием учащихся гимназии.

Во втором очном этапе команда гимназии и оператора питания АО «Комбинат школьного питания «Глобус» представила тематический стол школьного питания. Родительское жюри отметило оригинальную подачу блюд школьного меню, витаминизированность, сбалансированность и полезность предложенных комплексов. Команда успешно ответила на вопросы родительской общественности в ходе блиц-турнира.

В это же время повар гимназии Елена Степанова участвовала в кулинарном баттле, предполагающем готовку блюд из продуктов, находящихся в чёрном ящике, за ограниченное время.

По итогам очного этапа Всероссийского конкурса гимназия стала полуфиналистом в номинации «Лучшая школьная столовая 2022», а Елена Геннадьевна - лауреатом в номинации «Лучший повар школьной столовой 2022».

Фото из архива Завьяловской общеобразовательной школы-интерната

Из дебютантов – в победители

Директор гимназии Иван Гребенкин, оценивая ее победу, отметил, в частности, что гимназический коллектив горячо поддерживал коллегу, и все очень рады, что она стала победителем. «Елена Геннадьевна работает у нас уже 12 лет, последнее время в должности заведующей столовой. Она прекрасный специалист, всегда готовит вкусно, очень щепетильно относится к работе. На конкурсе у нее было испытание «Черный ящик» - неизвестный набор продуктов, из которого они должны были приготовить школьный обед. Елена Геннадьевна приготовила куриную отбивную – любимое блюдо наших школьников. Она, как выяснилось по итогам, успешно справилась с непростой задачей и заслуженно стала лауреатом», - рассказал Иван Алексеевич.

По его словам, это дебют гимназии в конкурсе, который стразу стал победным. «Этим летом мы модернизировали зал столовой, в позапрошлом году обновили кухню. Когда нам предложили участие в конкурсе, мы с готовностью согласились», - добавил он. Теперь лауреат и в целом коллектив готов поделиться с коллегами из других образовательных учреждений успешным опытом.

«Достижение высоких результатов стало возможным благодаря совместной работе администрации, родителей и учащихся гимназии, сотрудников АО КШП «Глобус», регионального и городского отделения общероссийского профсоюза образования», - отмечают в гимназии.

Завьяловские шашлычки покорили жюри

В свою очередь команда Завьяловской общеобразовательной школы-интерната», в которую входили директор Елена Петрина, ее заместитель по учебно-воспитательной работе, организатор школьного питания Елена Бородина, повар Наталья Полякова и Людмила Звягинцева, учитель математики, дежурный по столовой вышли в суперфинал, который прошел в Москве.

Фото из архива Завьяловской общеобразовательной школы-интерната

Как рассказала сайту «КП» Елена Петрина, 21 ноября в Конгресс – холле «Торатау» в Уфе в «Кулинарном баттле» от Алтайского края участвовал повар из Барнаула Елена Степанова, а тематический стол от региона оформили Завьяловская школа-интернат и гимназия №42.

«На нашем столе были выставлены блюда из меню школьного питания, которые по достоинству отметили члены жюри из числа школьников и родителей. Мы, в частности, приготовили компоты из облепихи, вишни и жимолости, а также блюда нашей школьной столовой: гречка с печенью по-строгановски, рис с рыбными рулетиками, пшенную кашку, сырники, рыбку под овощами запекали в духовочке, куриные шашлычки, которые обожают детки и бутербродики в виде канапэ с алтайским сыром. Все это красиво тематически оформили, установили букет из колосьев алтайской пшеницы», - поделилась Елена Николаевна.

Все эти вкусности дегустировало и оценивало строгое жюри из школьников и родителей, а также серьезные дяди из Общественной Палаты России, Государственной Думы и другие.

Параллельно прошел блиц-опрос «Три вопроса организаторам школьного питания» командам предстояло участвовать самостоятельно. Вопросы задавали представители родительской общественности, ответы на которые требовали от участников глубоких знаний об организации школьного питания, с которыми завьяловцы успешно справились.

Дальнейшую борьбу за победу школа из Алтайского края продолжила уже в финале. «Участники соревновались в конкурсе «Безопасный пищеблок». За 10 минут команде предстояло найти нарушения санитарных норм в работе пищеблока. Наша команда достойно прошла данное испытание добилась выступить в суперфинале», - продолжает директор школы-интерната.

Суперфинал же конкурса проходил в здании Общественной палаты Российской Федерации в Москве. «Благодаря сплоченной работе при прохождении сложных испытаний наша школа-интернат завоевала диплом лауреата суперфинала Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая -2022», - заключает Елена Петрина.

Справка

Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая» проводится по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации и Федерального центра мониторинга питания обучающихся для выявления и тиражирования наиболее успешных практик организации питания детей и мастерства школьных поваров.