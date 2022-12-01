Тянет более 200 кг и готовит лучший блинный торт. Барнаулец стал полуфиналистом «Битвы шефов»

30-летний повар из Барнаула Артём Агафонов Фото: из личного архива героя(ев) публикации

30-летний повар из Барнаула Артём Агафонов стал полуфиналистом популярного телешоу «Битва шефов». Корреспондент «Комсомолки» пообщалась с ним и узнала о первом кулинарном опыте, съемках в программе, работе в ресторане и … крутых спортивных достижениях - на минуточку, шеф-повар легко тянет два центнера!

Поварами не рождаются

Первый блин Артёма Агафонова, как говорят, был комом.

- Мое первое блюдо – яичница. Она просто сгорела! Пришлась выкинуть и потом еще долго отмывать сковородку. Мне тогда было 8-9 лет. После этого стал чаще пробовать что-то готовить. С каждым разом получалось все лучше, - вспоминает шеф-повар.

Связать свою жизнь с кулинарией Артём Агафонов решил в 9 классе, поступил в колледж. Во время последней практики в одном из местных ресторанов шеф-повар предложил Артему остаться работать.

— Роман Гаврилов - мой первый и единственный шеф. Это человек, который поверил в меня, многому научил, - добавляет Артём.

Артём Агафонов и Константин Ивлев Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Под руководством опытного наставника парень изучил самые разные кухни, став универсальным поваром. Когда его наставник ушёл работать в другой ресторан, Артема назначили шефом.

Про кухню

Сейчас Артём Агафонов – шеф-повар барнаульского ресторана «Ясная поляна». В этом заведении гостей удивляют русской кухней в авторском прочтении.

- Мы стараемся готовить русскую, понятную, домашнюю кухню, но немного в измененной интерпретации. Например, в интересной подаче, стилистике, с добавлением интересных ноток, техник (молекулярная кухня, обжигание прямым огнём и т.д.). Например, можем готовить обычные пельмени, но подавать их с соусами, насыщенными кислородом, - говорит Артём.

Еще одна особенность кухни — использование локальных продуктов, понятных гостям.

Все как у художников!

Кулинария, по мнению Артёма Агафонова, творческая профессия. Создание новых позиций в меню похоже на написание картины.

Блюдо Артема Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Изначально я прорисовываю блюдо на листе бумаги или мысленно. Подбираю ингредиенты, примерно уже понимая, как это будет выглядеть на тарелке, - рассказывает Артем. – Когда все готово, важно сделать достойное оформление.

Про «Битву шефов»

Кастинг-менеджеры телешоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница» сами предложили барнаульцу поучаствовать в проекте.

Артём Агафонов Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Я заполнил анкету, подготовил видеовизитку и уже через несколько дней был на съёмочной площадке. Сначала хотел приготовить что-то сложное, но посмотрел несколько выпусков шоу и понял, что многие шефы делают главную ошибку и не проходят первое испытание. Они пытаются удивить новыми сочетаниями, но их не понимают. Блюда выглядят красиво, при этом вкусовое сочетание не очень. Я решил зайти с простого, понятного, вкусного, но в тоже время презентабельного: приготовил фаршированный перец, немного модернизовав рецепт. Перец был начинен тремя видами мяса, запечен в дровяной печи и подан во вкусном соусе, - рассказывает Артём.

В приготовлении барнаульский шеф использовал алтайские продукты. В итоге оба шефа были рады видеть Артёма Агафонова в своей команде.

— Я выбрал шефа Константина Ивлева, так как, во-первых, он очень близок по духу и тоже является шеф-поваром. Ренат Агзамов очень крутой, но он все-таки шеф-кондитер. Мне хотелось перенять опыт именно шефа, - говорит Артём.

На втором этапе у Артёма было задание приготовить котлеты из щуки. А на третьем — блинный торт. Десерт очень понравился наставникам:

- Это лучший блинный торт из всех тех, которые я сегодня попробовал, – отметил шеф-повар Агзамов.

Однако в финал Артёму пройти не удалось.

Планы

Барнаульца уже пригласили на другое телешоу - «Молодые ножи». Артём рассказал, что обязательно примет участие в съёмках. Ну, и, конечно, в планах дальнейшее непрерывное развитие в профессиональной сфере.

Артём Агафонов Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Дальше планирую учиться и развиваться. В нашей сфере очень важно именно «напробованность». Нужно всегда пробовать что-то новое в других заведениях. По-моему мнению, для этого нужно ехать в другой город. В Барнауле хорошо общаюсь со своими коллегами, шефами, но у нас маленький город, поэтому не так много ресторанов. В других городах есть схожие по концепции заведения. Можно попробовать и узнать что-то новое, в том числе в сервировке, подаче, сочетаниях вкусов, - говорит Артём.

Заветная мечта барнаульского шефа — открыть собственное дело:

- Изначально ставил себе цель, когда шел работать в эту сферу, стать шефом. Она уже достигнута. Еще мечтаю открыть свой ресторанчик. Это будет небольшое, но очень уютное заведение. В любом случае добьюсь этого, так как обещал отцу, - говорит Артём.

Про спорт

В свободное время Артём Агафонов проводит в спортзале. Несколько лет назад он вернулся к своему юношескому увлечению — пауэрлифтингу.

- Когда мне было около 17 лет, то я просто пришел в тренажёрный зал. Там был очень хороший тренер, который и предложил мне попробовать. Я выполнил второй юношеский разряд и успел даже поставить рекорд края. Потом долгое время не занимался. Вернулся в зал в 2020 году. И уже другой тренер разглядел во мне потенциал и позвал в свою команду. Сейчас выступаю на соревнованиях: жим штанги лежа, классический подъем на бицепс, становая тяга, - говорит собеседник.

По всем этим видам Артём Агафонов стал мастером спорта международного класса. Совсем недавно он участвовал в чемпионате Евразии, где занял призовое место. Кстати, на шоу барнаулец рассказал, что тянет 215 кг!

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