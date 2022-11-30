Самые богатые: стало известно, сколько на Алтае миллиардеров

В списке самых богатых – как индивидуальные предприниматели, так и физлица
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском управлении налоговой службы назвали число миллиардеров, проживающих в регионе. Примечательно, что у одного из богачей доход превысил 10 млрд рублей. Такого в нашем крае еще не было.
Всего в регионе, по данным налоговиков, проживает 13 «официальных» миллиардеров – то есть тех, кто задекларировал свой доход. Что касается миллионеров, то их число приближается к 19 тысячам.
Более 1 млн рублей
Такой доход задекларировали 13,8 тыс. налогоплательщик. По сравнению с 2021 годом, их стало больше на треть.
От 10 до 100 млн рублей
Столько денег получили 520 жителей региона. Это тоже на треть больше, чем в минувшем году.
От 100 до 500 млн рублей
На такие суммы декларации подали 90 плательщиков - на 27 больше, чем год назад.
От 500 млн до 1 млрд рублей
Такой доход заявили 10 человек. Это на трех человек больше, чем в 2021 году.
От 1 до 10 млрд рублей
О столь огромных суммах заявили 12 человек. Это в два (!) раза больше, чем в прошлом году.
Больше 10 млрд рублей
Как уже сообщалось, такой доход задекларировал один налогоплательщик. Причем впервые в Алтайском крае. Официально, это самый богатый человек в нашем регионе.
Отметим, что в списке самых богатых – как индивидуальные предприниматели, так и физлица. Основной источник дохода – это продажа недвижимости и ценных бумаг.
Также в налоговой службе назвали количестве плательщиков, доход которых за год превысил 5 млн рублей (они платят повышенный НДФЛ – 15% вместо 13%). Таких в регионе оказалось около 900 человек.
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