ЧП с рыбаками произошло на берегу озера. Фото: СУ СК по Новосибирской области

В Новосибирской области погибли два алтайских рыбака – мужчины 62 и 52 лет. Рыбаки приехали на озеро Чаны и заночевали в машине. Утром 26 ноября их тела обнаружили без признаков жизни. Как сообщил Следственный комитет Новосибирской области, причиной смерти стало отравление угарным газом. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ЧП, проводятся необходимые экспертизы.

Почему и как такое могло произойти, мы спросили у неоднократного призера рыболовных соревнований Константина Тинина и главного рыболова Алтайского края Сергея Казанцева.

Машину лучше ставить боком к ветру

- Скорее всего, ребята неправильно поставили машину, - предполагает Константин Тинин. - Автомобиль лучше ставить боком на ветер, как бы по диагонали. А вот по ветру и против него нельзя, иначе могу т быть два варианта: либо выхлопные газы с трубы надует в салон через багажник, либо, наоборот, бензиновые пары с двигателя могут попасть через печку в салон. Даже незначительная утечка бензина может вызвать парализацию дыхания. Поэтому лучше всего ставить автомобиль боком – это не позволит попасть в салон опасным газам и испарениям. И вообще, в такую погоду лучше заночевать в гостинице.

ЧП с рыбаками произошло на берегу озера. Фото: СУ СК по Новосибирской области

Установите датчик угарного газа

- В палатке с газовой горелкой тоже может всякое произойти, - говорит Тинин. - С детства помню такие ночевки - встаешь, голова как кирпичная. А кто-то и не просыпался…

Последний громкий случай на Алтае был в 2017-м году. Тогда рыбаки поставили на льду палатку и чтобы согреться включили внутри газовую горелку. На следующий день двух мужчин обнаружили мертвыми, девушку в коме увезли в больницу.

По словам Сергея Казанцева, главного рыболова Алтайского края, в спортивном сообществе все рыболовы до одного знают технику безопасности и застрахованы от подобных случаев.

Во-первых, по словам Казанцева, все понимают как правильно ставить автомобиль, во-вторых помнят, что надо обязательно проветривать палатки с газовыми горелками. Кстати, современные палатки имеют клапаны приточного воздуха и вентиляции на крыше, что минимизирует риски.

ЧП с рыбаками произошло на берегу озера. Фото: СУ СК по Новосибирской области

- Кроме того, наши рыбаки почти все имеют датчики угарного газа - сигнализаторы СО, - рассказывает Казанцев. - Я бы советовал такой датчик использовать не только в палатках, но и в домах с печным отоплением, и в машине, если в ней приходится ночевать.

Сигнализатор, по словам главного рыболова, начинает громко пищать, если концентрация угарного газа в воздухе становится опасной, и не дает уснуть смертельным сном. Стоит такой датчик в рыбацких магазинах в пределах тысячи рублей.

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