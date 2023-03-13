На Алтае спасли заплутавшую косулю, которую чуть не разорвали собаки

Косулю доставили в лес охотинпекторы. Фото: скриншот с паблика «ЧП Бийск»

Накануне в Алтайском крае спасли двух заплутавших косуль. Об этом сообщили в министерстве природы региона.

На днях заблудившуюся косулю видели в Бийске. Она бегала во дворе жилого дома между машинами. Животное было напугано и металось из стороны в сторону. Ее сняли на камеру прохожие.

- Бедная, молоденькая совсем, может быть ей вынести какой-нибудь хлебушек, - говорит женщина на видео.

Затем в соцсетях появились фото, по всей видимости, той же косули, окруженной бродячими собаками. У бедолаги на голове была кровь – то ли от ушиба, то ли от укусов псов. Выход косули в город мог окончиться трагично, но ее спасли охотинспекторы. Специалисты выехали на место и «проводили» заплутавшую до леса.

Кстати, это не единственный визит парнокопытных в Бийске за март. Недавно там видели двух коров, гуляющих по микрорайону Зеленый клин. Буренки спокойно разгуливались по городу среди многоэтажек, щипали сухую траву и даже заглянули в мотосалон. Они подошли к дверям магазина, но рогатых клиентов там принимать не стали. Откуда коровы взялись в городе – неизвестно.

Еще одну косулю на днях видели в селе Волчиха. Она резво бегала по селу. Охотинспекторы при помощи полицейских также благополучно доставили ее в лес.

В Минприроды Алтайского напомнили, что делать, если вы увидели дикое животное в населенном пункте:

– Если вы видите дикое животное, нуждающееся в помощи, незамедлительно сообщите об этом в Минприроды АК по телефону 8-964-083-9826 и в Росприроднадзор по телефону 8-903-948-3496 либо по телефону 112. Сами никаких действий по спасению животного не принимайте, это может быть опасно и запрещено законом. По вашему сигналу обязательно прибудут специалисты и сделают все для того, чтобы животное оказалось в безопасных условиях.

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