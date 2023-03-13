«Вам назначено пособие»: мошенники придумали новую хитрую уловку, чтобы выманить деньги

При назначении дополнительной компенсации выплаты будут приходить на ту же карту Фото: Александра Сапожкова

Сотрудники алтайского отделения Соцфонда призвали жителей края быть бдительными. Дело в том, что появился новый хитрый вид мошенничества.

Схема такая: человеку звонит якобы специалист социальной службы и сообщает приятное известие – вам назначено пособие или пенсия. Причем злоумышленники называют имена реальных сотрудников официальных ведомств! А потом будто бы для перечисления выплат просят продиктовать номер карты и трехзначный код с обратной стороны.

- Например, в начале марта жительнице края - ветерану труда позвонили с неизвестного номера и представились сотрудником соцзащиты. Ей сообщили о назначении выплаты по накопительной части пенсии. Затем мошенница попросила продиктовать номер карты и код. Но гражданка прекратила разговор и позвонила в местное управлении соцзащиты населения, чтобы проверить информацию, - рассказали в отделении Соцфонда.

Оказалось, что в УСЗН действительно имеется сотрудник с такой фамилией! Однако ни о какой выплате речи не идет. Женщине порекомендовали незамедлительно обратиться в банк для блокировки карты и в полицию.

Начальник управления по обеспечению деятельности Единого контакт-центра отделения СФР по краю Никита Образцов подчеркивает: сотрудники госорганов, в том числе Социального фонда, никогда не запрашивают по телефону данные банковских карт, коды, пароли и прочее.

– Если человек уже является получателем какой-либо выплаты, то в ведомстве уже есть реквизиты его карты. А при назначении дополнительной компенсации, пенсии все выплаты будут приходить на ту же карту, на которую деньги поступали ранее, - пояснил специалист.

Если вы хотите уточнить, положены ли вам дополнительные льготы, компенсации и другое, обращайтесь в отделение Соцфонда по Алтайскому краю:

- по телефону Единого контакт-центра 8-800-100-0001;

- в электронную приемную на сайте Фонда;

- через аккаунты алтайского ОСФР ВКонтакте и Одноклассниках;

- в любую клиентскую службу отделения.

- При поступлении подозрительного звонка ни в коем случае не сообщайте сведения о своих картах, сразу прекращайте разговор. Проверьте сохранность сбережений, при необходимости заблокируйте карту. Также о факте мошенничества необходимо сообщить в полицию, - советуют специалисты ОСФР.

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