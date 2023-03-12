«У вас ноги, как бильярдный кий». Психолог рассказала, как правильно делать комплименты женщинам

Необходимо выделить особенность женщины и отметить, например, что ей подходит прическа Фото: Олег УКЛАДОВ

Весна – время любви и комплиментов. Говорить приятные слова женщинам - это целая наука. Ведь нужно подобрать уместные фразы в зависимости от ситуации, подчеркнуть достоинства. Доцент кафедры общей и прикладной психологии института гуманитарных наук АлтГУ, кандидат психологических наук Марина Шамардина рассказала, как мужчине выразить симпатию, чтобы расположить к себе даму и завладеть ее вниманием.

Какие комплименты существуют

По словам психолога, существует несколько видов комплиментов:

- Одежде. Женщина практически всегда старается подобрать наряд, поэтому можно подчеркнуть цветовую гамму одежды, фасон, образ в целом.

- Внешности. Необходимо выделить особенность женщины и отметить, например, что ей подходит прическа, что у нее редкий цвет глаз или располагающая улыбка.

- Уму, таланту или способностям. Например, оцените чувство юмора дамы или ее умение водить автомобиль.

- Внутренним качествам. Если женщина проявляет внимание, доброту, поддержку или другие ценные качества, отметьте это. Любому человеку приятно такое услышать

- Действиям и результатам. Женщина точно надолго запомнит комплимент, в котором будет отмечен ее успех. Особенно, если она впервые сделала что-то значимое или добилась чего-то упорным трудом.

Как говорить комплименты

Во-первых, по словам специалиста, комплименты нужно говорить искренне, с улыбкой, смотря в глаза. Лесть слышится сразу, и часто женщины начинают игнорировать такие любезности. В словах не должно быть какого-то второго смысла, они должны пониматься буквально и не противоречить фактам.

- Если вы сами не верите в то, что говорите - человек это почувствует. Самый лучший комплимент - тот, который человек действительно хочет сделать, - отмечает психолог.

Во-вторых, не надо путать комплимент с похвалой. Выделите то, что действительно отличает женщину от других, отметьте ее индивидуальность или то, что у нее получается лучше всего.

В-третьих, важно, чтобы комплимент был сделан в нужный момент. Например, если женщина только что выступила на конференции с докладом, а вы отметили ее прическу, она может подумать, что выступление было неудачным. Лучше сказать: «Ты прекрасно выступила». Но только, если это на самом деле так, иначе комплимент расценят как лесть.

В-четвертых, не стоит переводить внимание на себя. «Ты так уверенно говорила! Я бы так не смог!» Вторую часть предложения лучше опустить.

В-пятых, не стоит обобщать. Например, комплимент: «Для молодого ученого ты выступила очень хорошо» будет звучать одновременно и как похвала, и как оскорбление.

Ну и последний пункт добавим от себя: не нужно делать дурацкие и нелепые комплименты. Фразы типа «У вас ноги, как бильярдный кии », «Вы так красиво расплываетесь в моих глазах…», «В ваших красивых глазах можно утонуть, а на носу повеситься…» любую введут в ступор и могут обидеть. Такой «юмор» дамы точно не оценят.

Как принимать комплименты

Принимать комплименты тоже нужно правильно, говорит Марина Шамардина. Собеседника обязательно нужно поблагодарить, а себя подбодрить внутренней похвалой: «Да, сегодня у меня получилось, все сложилось!».

И ни в коем случае не нужно оправдываться (как это многие делают). Например, если оценили вашу одежду, не стоит говорить, что она старая, давно висела, а вы случайно ее надели. У человека может сложиться ощущение, что комплимент вам не понравился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как выглядят мужчины и женщины с идеальными фигурами: в Барнауле прошел турнир по бодибилдингу

красота требует жертв, так что приходится, стиснув зубы, терпеть. И только самые стойкие завоевывают чемпионские титулы (подробнее)