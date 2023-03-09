Как расселяют аварийные дома в Барнауле

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле продолжается снос непригодного для проживания жилья и расселение граждан из аварийного фонда. Об итогах работы в этом направлении в 2022 году и планах на 2023-й рассказал во время онлайн-брифинга председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Денис Ращепкин.

Объем средств

В краевой столице переселение горожан из аварийных домов осуществляется по двум программам: региональной «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» и муниципальной «Барнаул - комфортный город». Во вторую попадают дома, признанные аварийными после 1 января 2017-го и не попадающие по этой причине в краевой проект.

Спикер отметил, что региональная программа была рассчитана на 2019 - 2025 годы, однако срок ее реализации сократился.

- Благодаря решению правительства Алтайского края, губернатора, а также инициативе со стороны администрации города Барнаула сроки реализации данной программы сокращены с конца 2025 года до конца 2023 года. Соответственно, это привело к более жестким требованиям к органам местного самоуправления - в частности, к ускорению программы переселения, - рассказал Денис Ращепкин.

Безопасность прежде всего

На сегодняшний день в Барнауле продолжается снос аварийных домов. В течение 2022 года ликвидировали 51 такое строение. Собственники помещений переехали из ветхих зданий ранее в рамках программ по расселению. Для сравнения, за предыдущие три года - с 2019-го по 2021-й - в краевой столице снесли 53 ветхих здания. В текущем году планируется выйти на новый рекорд и снести порядка 80 многоквартирных домов.

- В этом году снесут аварийные здания, расселение которых уже запланировано. Наряду с ними демонтируют дома, где завершается оформление передачи помещений в муниципальную собственность, - пояснил спикер.

По словам председателя комитета ЖКХ, город видит необходимость не просто в расселении граждан, важно также и обеспечение безопасности в части аварийного жилья. И в этом направлении со стороны администрации города за последние годы принят ряд мер.

- В том числе это привлечение частных охранных предприятий для предотвращения доступа в дома, признанные аварийными и подлежащие сносу. Также в рамках контрактов привлекаются специализированные организации, которые осуществляют мониторинг состояния всех аварийных домов, которые в настоящее время еще не расселены, до момента их сноса. Это позволяет определить оперативность мероприятий, чтобы не допустить угрозы жизни и здоровью граждан, - отметил Денис Ращепкин.

С начала января текущего года на реализацию региональной программы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья Алтайский край уже выделил 34 млн рублей, добавил глава комитета ЖКХ. Средства пошли на выплаты выкупной стоимости жилья собственникам помещений либо на заключение контрактов для покупки недвижимости, которую предоставят нанимателям. Также из бюджета города на эти цели выделено 56 млн рублей.

С начала января в Барнауле уже снесены дома на ул. Советской Армии, 64; Беляева, 19; Петра Сухова, 36; Зоотехнической, 19; Водников, 27, и Водопроводной, 119, и по другим адресам.

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Будет ли увеличиваться размер компенсации

Собственники жилых помещений в домах, признанных аварийными, могут получать компенсацию за аренду квартиры. В течение года в Барнауле этой мерой поддержки пользуются порядка 100 семей.

На сегодняшний день сумма выплат составляет 12,3 тысячи рублей за однокомнатную квартиру, 14,3 тысячи рублей - за двухкомнатную, 18,3 тысячи рублей - за трехкомнатную. В ходе онлайн-брифинга Денис Ращепкин рассказал, будут ли размеры компенсаций увеличиваться.

- Мы мониторим рынок. Если стоимость аренды будет меняться, мы будем выходить к депутатам барнаульской думы с инициативой на предмет внесения изменений. Но на сегодняшний день тот, кто хочет найти жилье, находит и по такой сумме, - пояснил спикер.

Также Денис Ращепкин дал пояснения по оценке жилого помещения. Зачастую собственники жалуются на низкую выкупную стоимость.

- Отмечу, что мы определяем стоимость жилого помещения, не исходя из его технического состояния. Привлекаем специализированную организацию, которая производит соответствующую оценку, исходя из территориального расположения объекта, его площади, количества жилых помещений и ситуации на рынке продаваемого жилья. Оценщик несет ответственность за недостоверное формирование такой стоимости, - рассказала глава комитета.

Ращепкин подчеркнул, что органы местного самоуправления никак не влияют на оценщика. Причем практика показывает, что зачастую экспертная оценка в суде не всегда может быть в пользу собственника помещения. Есть и судебные решения, которые незначительно превышают изначально назначенную стоимость. Как правило, разница составляет порядка 50 тысяч рублей.

Из аварийного жилья в новостройку

Еще одно достижение 2022 года - завершение строительства дома для переселенцев из аварийного жилья на улице Беляева, 14. На его месте стояли два старых дома. ООО«Специализированный застройщик «Шотландия» выкупил земельный участок и в рекордно короткие сроки - всего за пять месяцев - возвел девятиэтажку, состоящую из квартир небольшой площади. Это позволило решить одну из ключевых проблем: при расселении нанимателям муниципалитет обязан приобрести жилье, равноценное тому, которое признано аварийным. Зачастую речь идет о небольших квартирах. Таких предложений практически нет ни на вторичном рынке недвижимости, ни в новостройках. Поэтому город приобрел 51 жилое помещение общей площадью 1391 квадратный метр, включая 40 однокомнатных, 6 двухкомнатных и 5 трехкомнатных квартир.

- Этот опыт считаю удачным. На сегодняшний день идет оформление права собственности по жилым помещениям. Как только оформление документов завершится, наниматели получат ключи от своих квартир. Они уже осмотрели свои жилые помещения и ожидают заселения, - рассказал глава комитета.

Всего в девятиэтажном доме на улице Беляева 72 квартиры. В здании есть парковка, лифт, рядом располагается небольшая детская площадка. В квартирах строители выполнили и внутреннюю отделку: на стенах комнат - обои, на полу постелен линолеум. Санузлы отделаны плиткой и краской, есть вся необходимая сантехника, в кухне установлены электроплиты.

По словам Дениса Ращепкина, власти города намерены продолжать такую практику и в дальнейшем, если застройщики будут включаться в такие социально значимые проекты.

Цифры

По итогам 2022 года:

- из краевого бюджета направлено более 1,7 млрд на программу расселения, из городского - более 435,5 млн рублей;

- по региональной программе расселили 1574 человека, по муниципальной - 400 человек;

- общая площадь расселенных аварийных домов составила более 31 тысячи квадратных метров.

В 2023 году работа по расселению людей из ветхого и аварийного жилья в городе продолжится. Общий объем финансирования составит порядка 850 млн рублей. Определен уже перечень домов, которые будут расселяться.