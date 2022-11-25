Древние плавильные устройства обнаружили на Алтае

Большинство находок, сделанных на территории заповедника – случайны. Фото: Татьяна Клименко, алтайский заповедник

На территории Алтайского биосферного заповедника в Республике Алтай обнаружили плавильные приспособления скифского и тюркского периодов, а также другие артефакты. Об уникальных находках во время пресс-конференции ТАСС рассказал директор учреждения Игорь Калмыков.

Республика Алтай уникальна с археологической точки зрения. По словам директора заповедника, это Мекка для исследователей исторических времен.

– Если сама Республика Алтай изучена, то территория алтайского заповедника в силу своей труднодоступности, удаленности и других факторов – почти белое пятно. Изучен очень малый процент, – поделился Игорь Калмыков.

В связи со слабой изученностью исследователи продолжают совершать открытия. Находка считается обозначенной, когда она описана, зафиксирована и о ней появляется доступная информация. В этом году обнаружили тюркский памятник и описали курганы тюркского и скифского периодов в районе озера Джулукуль.

– Скорее всего о них знали инспекторы, потому что они достаточно заметны на открытой местности. Но их никто не описывал, этим мы и занимаемся, –отмечает директор заповедника. – Это позволяет поставить их под охрану. Мы знаем где находится объекты и отслеживаем, чтобы с ними ничего случилось.

Одни из самых значимых находок – плавильные приспособления скифского и тюркского времен, обнаруженные в районе кордона Челюш. В одних случаях углубления печей находятся в земле, а рядом – остатки плавления. В других они сложены из камней.

Игорь Калмыков предполагает, что возможно, здесь выплавляли изделия в период Алтырского царства, чтобы данники прителецкой местности могли расплачиваться как пушниной, так и изделиями из металла.

В будущем на территории Алтайского биосферного заповедника планируют создать археолого-познавательный лагерь. На одном из кордонов туристам будут рассказывать о том, что ранее было на этой территории, показывать самые интересные находки. Все это может подтолкнуть к изучению истории.

Добавим, что большинство находок, сделанных на территории заповедника – случайны. Чтобы заниматься полномасштабными раскопками, требуется специальное разрешение – открытый лист.

Ранее мы писали, что в Алтайском государственном природном биосферном заповеднике работает первая в России подводная туристическая экологическая тропа. За год погружения там совершили более 170 дайверов. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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