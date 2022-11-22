«Я ухожу из дома, вы меня не любите»: на Алтае ищут 10-летнего мальчика с двумя рюкзаками

Мальчика объявили в розыск Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае ищут мальчика, который 22 ноября в период с 14:00 до 15:00 сбежал из дома. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, ребенок оставил родителям прощальную записку, в которой объяснил свой поступок.

«Я ухожу из дома, вы меня не любите», - написал мальчик родителям.

Пропавшему на вид 10 лет, худое телосложение, рост составляет от 135 до 140 см.

Одет ребенок в вязаную с помпоном шапку темного цвета. При себе у него есть два рюкзака черного и черно-желтого цвета.

UPD. Ребенок найден