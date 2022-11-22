В Барнауле мужчина с трубой напал на знакомую, которая его отвергла

Трубу нашли на месте происшествия Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле мужчина жестоко отомстил знакомой, которая не захотела с ним встречаться. Он выследил избранницу и ударил обломком трубы по голове. Подробности произошедшего «Комсомольской правде» – Барнаул» рассказали в пресс-службе МВД краевой столицы.

48-летняя женщина сообщила правоохранителям, что шла домой от автобусной остановки и в это время на нее напали. Неизвестный мужчина ударил по голове трубой, похитил сумочку с деньгами и документами, а потом сбежал.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли фрагмент трубы и шапку женщины. Ориентировку подозреваемого передали всем нарядам и вскоре сотрудники ППС задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении. Им оказался ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 52-летний житель Алтайского края. Выяснилось, что он знаком со своей жертвой.

Как установили правоохранители, подозреваемый был другом семьи и много раз общался с жительницей Барнаула, которая ему нравилась. Мужчина неоднократно оказывал ей знаки внимания, но женщина всякий раз говорила, что между ними возможна только дружба и ничего более. В итоге отверженный затаил обиду и решил отомстить.

– Последовав за ней, он нанес несколько ударов обломком трубы в область головы, – пояснили в МВД.

Женщина упала и потеряла сознание, а нападавший похитил сумку с вещами и скрылся. Горожанку госпитализировали в одну из больниц краевой столицы.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», – отметили в ведомстве.

Мужчину заключили под стражу. Правоохранители продолжают расследование этого уголовного дела и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что краевой столице осудили 23-летнего мужчину, который в Новый год напал на девушку возле торгового центра «Европа». Чтобы его не узнали, мужчина надел балаклаву и перчатки.

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