Сшитые одной нитью: ЛДПР объединяет помощников фронта

Фото: Родион Севастьянов

Каждый помогает, чем может. Барнаульские швеи рассказали, как они помогают фронту.

Недавно российских волонтеров призвали объединиться в одно движение под названием «Плечом к плечу». С такой инициативой вышла партия ЛДПР. Ее лидер Леонид Слуцкий сообщил, что ЛДПР уже плотно взаимодействуют со швейными батальонами, куда входят неравнодушные женщины, шьющие одежду для российских бойцов.

Фото: Родион Севастьянов

— Уверен, «швейбатов» станет больше по всей России, — подчеркнул Леонид Слуцкий. — Победа — наше общее дело. Мы обязательно победим. Низкий поклон всем женщинам, волонтерам, настоящим патриотам, кто в Москве и регионах занимается таким важным делом. Видим ваш ежедневный труд, ценим ваше участие. Будем шить, будем жить и будем побеждать. У нас нет другого выбора.

Фото: Родион Севастьянов

В Барнауле есть несколько швейбатов разных специализаций. Но все они взаимодействуют друг с другом.

— Шьем кофты, снуды, балаклавы, трусы, носки. У нас налажена логистика с 35 бригадой из Алейска, которая сейчас находится на передовой, — рассказала Екатерина Корнева, координатор проекта «Будем ж/шить!» в Барнауле. — Для них мы получаем срочные заявки, отрабатываем и отправляем. Для остальных ребят шьем в спокойном режиме. Наша гордость модель тактического флисового костюма, которую мы сделали сами. Готовых лекал не было, пришлось самостоятельно разрабатывать с учетом комментариев и пожеланий бойцов. За последние два месяца отправили на фронт 80 балаклав разной плотности, 130 трусов, 90 кофт, 60 костюмов. Конечно, хотелось бы нарастить объемы, но шьем на бытовом оборудовании.

Фото: Родион Севастьянов

Недавно барнаульским волонтерам предоставили помещение для организации пошивочного цеха. Оно небольшое — 26 квадратов. На постоянной основе работают пять волонтеров, в целом активно участвуют человек 15.

— Нам необходимо промышленное оборудование, — отмечает Екатерина Корнева. - Мечтаем хотя бы о двух полноценных рабочих местах (два оверлока, две прямострочки и одна плоскошовная машина), но все большое начинается с малого. Будем рады и одному оверлоку и одной прямострочной машине. Так же нам постоянно нужны расходные материалы ткани, фурнитура и т. д. Поддержать нас можно как и покупкой необходимых материалов, оборудования, так и переводом на карту с пометкой «на благотворительность».