Семейство снежных барсов сняли на видео на Алтае

Животных сняла фотоловушка Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

На Алтае ученые закончили первый этап масштабной работы по учету снежного барса в бассейне реки Аргут, основным ареале ирбиса в России. Несколько редких хищников сняли фотоловушки. Об этом сообщает Сайлюгемский национальный парк.

Ученые преодолели 120 километров высокогорных маршрутов и проверили 52 камеры фото и видео фиксации. Специалисты проанализировали более 50 тысяч кадров.

- Можно с уверенностью сказать, что это сложная работа, требующая неимоверных как физических, так и волевых усилий, но вместе с тем она очень важна. Полученные данные являются самым большим источником информации об ирбисе у нас в стране, - говорится в сообщении.

Результаты порадовали ученых и всех любителей редких ирбисов. В Аргуте идентифицировано 20 снежных барсов, из них три самки с выводками, причем в двух было сразу по три котенка, в третьем - два. Все котята-подростки, им уже больше года.

Кроме того, фотоловушки сняли двух ранее не знакомых самцов. Возможно, это расселившиеся котята с предыдущих выводков.

- Предполагаем, что один из них сын известной в Республике Алтай самки Ю-1, которой в результате голосования в 2020 году дали более благозвучную кличку Юта. Научным сотрудникам парка известно о трех ее благополучно выращенных выводках, которые начали самостоятельную жизнь, - отметили в нацпарке.

Кроме того, значительный участок в заповедном ядре парка занимает барс Юнчи, за жизнью которого в Аргуте следят с 2016 года. Он по-прежнему занимает свой обширный

Ученые добавили, что медведи продолжают хулиганить и успели уничтожить четыре фотоловушки. К счастью, карты памяти уцелели, поэтому удалось сохранить редчайшие кадры.

Добавим, что в настоящее время исследователи проводят второй этап работу по учету снежного барса. Они изучают участок «Сайлюгем» национального парка и Южно-Чуйский хребет.

Ранее мы писали о том, что на Алтае сняли уникальное видео сразу с четырьмя снежными барсами. Ирбисы – одиночки, они не живут стаями или прайдами. Группами передвигаются только самка с котятами или иногда совсем молодые особои, которые еще недавно стали вести самостоятельную жизнь.

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