В Камне-на-Оби задержали беглеца из психбольницы

В медучреждении он находится на принудительном лечении Фото: Олег УКЛАДОВ

В Камне-на-Оби Алтайского края полицейским удалось задержать мужчину, который в конце февраля сбежал из психиатрической больницы. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как ранее говорилось в ориентировках, пациент 1982 года рождения сбежал из отделения психиатрической больницы 26 февраля. В медучреждении он находился на принудительном лечении.

Мужчине удалось улизнуть днем. Судя по ориентировке, он был одет в черную куртку, кепку, темные спортивные трико и коричневые кроссовки. В качестве особых примет указывались татуировки на руках и спине.

- Полиция уже задержала мужчину и доставила его обратно в больницу, - отметили в управлении МВД.

При этом, как уточнил источник «Комсомолки», мужчина не являлся преступником. По данным собеседника, он находился на лечении из-за проблем с алкоголем.

Напомним, в мае прошлого года сбежал опасный больной из лечебницы в селе Боровиха: он скрывался в одном из дачных домиков. Выяснилось, что ранее пациент привлекался за покушение на убийство, после чего его признали невменяемым и отправили на лечение. Задержали опасного беглеца сторожа – они заметили неизвестного гостя в садоводстве и сообщили об этом в полицию.

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