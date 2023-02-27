Полина Гагарина привезла шоу «Обезаружена» Фото: Анна СЕМИНА

Трогательная, артистичная, невероятно эмоциональная Полина Гагарина 26 февраля впервые выступила в Барнауле. На своем концерте она даже взрослых мужчин довела до слез.

- Перед приездом мы подняли гастрольный график и поняли, что кажется, ни разу не были у вас с концертом. Это правда? – спросила у публики в самом начале концерта Полина. – Или все-таки были?

Кто-то из зала предположил, что лет восемь назад, но даже сама Гагарина не могла припомнить дату.

- Да вы что? Да столько же не живут, - отшутилась она.

Действительно, Полина уже давно состоявшийся артист, но кажется, с гастролями в Барнауле она, наверное, была еще в составе «Фабрики звезд». В любом случае, даже ее поклонники не смогли вспомнить, когда видели ее живьем в последний раз.

А публика, кстати, собралась на удивление разношерстная: и маленькие девочки, которые ни на минуту не опускали телефоны, желая снять на видео все, до последней секунды, и взрослые парочки, которые пользовались моментом, и танцевали во время медленных композиций, и пенсионеры, и даже брутальные мужчины. Последние особенно удивили в этот вечер: случались моменты, когда они давали волю чувствам и по суровым лицам катились слезы, а кто-то из них просто утыкался носом в плечи сидящих рядом вторых половинок.

Время от времени Полина начинала душевные разговоры о своем детстве, о творчестве, о мечтах и о реальности, а еще, пользуясь случаем, напомнила о прощеном воскресенье и прямо со сцены попросила у всех собравшихся извинения:

– Дорогие друзья, пока я расписываюсь на своих портретах, я хотела бы попросить у вас прощения. Вы можете сказать: «Бог простит и мы прощаем!». Это прекрасно, что можно так делать, - сказала певица.

Зрители «Титов Арены» хором ответили исполнительнице, что прощают ее, хотя, на самом деле и не за что, ведь Полина подарила барнаульцам настоящий праздник: она привезла шикарную программу, красивые костюмы, талантливых музыкантов и балет. Во время шоу она много танцевала и при этом пела живьем, что довольно сложно, но Гагарина как настоящий артист справилась и даже призналась, что ей на сцене стало жарко и дело тут вовсе не в тепловых пушках.

На концерте певице подарили гуся Фото: Анна СЕМИНА

- Мы не ожидали, что так холодно будет в зале. Мы посидели немного, я увидела ваши роскошные куртки, шубы и кофточки, а теперь для того чтобы согреться и согреть друг друга теплом наших душ, а это обязательно будет, и с каждой песней мы будем все больше и больше раздеваться. Поэтому мы будем много танцевать и петь. Будем много говорить и много шутить, будет классно, будет душевно! Давайте запомним этот прекрасный вечер, тем более, что через каких-то три дня весна, хоть она и календарная и будет еще холодно… скорее всего… Но зато мы будем знать, что по календарю она наступила. Это будет очень сильно нас греть, потому что скоро все будет расцветать. Давайте ускорим этот процесс теплом наших душ, - произнесла Полина проникновенную речь со сцены.

Кстати, в отличие от других артистов, Гагарина даже приветствовала, когда к ней прорывались поклонники, чтобы подарить цветы и уделяла им время, раздавая автографы. С радостью принимала цветы.

- Спасибо за цветы, я вас очень люблю. И тех, кто не принес сегодня цветы тоже, - отшучивалась она.

Помимо шикарных цветочных композиций фанаты преподнесли ей несколько других подарков. Один из них Полина наверняка запомнит надолго – плюшевый гусь. Артистка даже сфотографировала его и выложила на своей странице в интернете.

Гагарина забрала игрушку себе. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В ответ на теплый прием Гагарина пожелала барнаульцам оставаться верными себе. Она говорила о необходимости иногда останавливаться и вспоминать о том, какими мальчишками и девчонками мы были, о чем думали, чего хотели. И никогда не забывали о своей мечте, и не предавали ее. Сама она, когда еще в юности писала дома песни, даже не могла представить, что через несколько лет их будут петь стадионы, а ведь именно об этом она грезила. Так что мечтам свойственно сбываться.

– Спасибо за ваши аплодисменты. Они наполняют меня и делают самой счастливой артисткой на свете. Я хочу пожелать вам, что бы вы хранили вот это место – место, где находится ваша душа. Хочу, чтобы вы хранили его в чистоте. Чтобы вы хранили там тепло, любовь и передавали его нашему главному продолжению – нашим детям. Я обнимаю каждого сердцем и желаю, чтоб над нами было чистое ясное голубое небо». Барнаул, спасибо, - сказала певица на прощание.

Выходя с концерта, впечатленные выступлением, зрители доставали телефоны и звонили своим близким, чтобы сказать им теплые слова и попросить прощения…

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