Владимир Путин обсудил с Виктором Томенко развитие Алтайского края

Встреча прошла в режиме видеоконференции Фото: kremlin.ru

14 ноября прошла встреча Владимира Путина и губернатора Алтайского края Виктора Томенко. На ней обсудили социально-экономическое развитие региона и ситуацию с инвестиционной активностью, следует из стенограммы с сайта kremlin.ru

Ситуация с инвестициями

Владимир Путин отметил, что ситуация в экономике Алтайского края в целом стабильная.

– Всё стабильно, спокойно развивается: и ВРП растёт, и промышленное производство, и сельхозпроизводство, – такие основные показатели, они надёжны, – сказал президент.

При этом, по словам главы государства, наблюдается спад по инвестициям в основной капитал. Он попросил Виктора Томенко рассказать, так ли это.

Губернатор ответил, что спад инвестиций в основной капитал в Алтайском крае не просматривается, ситуацию можно назвать стабильной. Уровень инвестиционной активности поддерживают на достигнутом уровне. 80–85% инвестиций – внебюджетные, которые делаются предприятиями, предпринимателями, бизнесом.

Владимир Путин еще раз уточнил про инвестиции:

– Все-таки, Виктор Петрович, я не придумал эти цифры, у меня написано: сокращение инвестиций в основной капитал, спад на 2,7%, правда, за предыдущие годы – 2020-й, 2021-й годы, при том, что в России рост был 7,2%.

Президент добавил, что, возможно, это устаревшие данные и просил рассказать, как есть на самом деле.

Глава Алтайского края подчеркнул, что данные приведены в сопоставимых ценах, а с учётом инфляционных процессов в номинальном выражении объём инвестиций год от года растёт. В последнее время он составлял примерно от 110 млрд рублей до 125 млрд. также Томенко отметил, что, когда в целом по стране наблюдался спад, в Алтайском крае продолжался рост.

– Поэтому у нас не было так называемого восстановительного роста после спада, а последовательный, на небольшой процент, рост в номинальном выражении объёма инвестиций просматривался, – объяснил губернатор.

Он пояснил, что в 2022 году власти ожидают рост объёма инвестиций в районе 4-5%.

Рекордные показатели

Виктор Томенко охарактеризовал социально-экономическую ситуацию в Алтайском крае как стабильную. Важнейшей частью экономики является работа агропромышленного комплекса. Говоря об уборочной кампании, губернатор сказал, что качество зерна высокое.

По бункерному первоначальному объём урожая зерновых, зернобобовых составит 5,5 млн тонн. Это почти на 10%, больше, чем среднее за последние три года

– Как я уже сказал, хороший урожай создаёт задел для работы наших предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности, все они у нас загружены сегодня и работают в полном объёме, – пояснил Томенко.

Промышленность и туризм

По словам главы региона, остальные виды деятельности промышленности в Алтайском крае тоже работают стабильно. За январь–август индекс промышленного производства по сравнению с прошлым годом –101,2%.

– Наши предприятия вагоностроения увеличили свои объёмы производства за прошедший период этого года почти на четверть, на 25%, производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов – на 17%, а трансформаторов и электрического оборудования – на 15 % рост, – сказал Томенко.

Он добавил, что в целом все предприятия, загружены.

Говоря о туризме, Томенко подчеркнул, что в этой сфере также наблюдается восстановление после сложного 2020 года. Туристический поток за 2022 составит около 2 млн человек.

В сфере туризма реализуют много инвестиционных проектов.

Это и Белокуриха, там целый новый кластер, можно так сказать, строим мы – «Белокуриха Горная» в 15–17 километрах от Белокурихи. По сути дела, еще один курорт создаётся. И особая экономическая зона туристско-рекреационного типа – «Бирюзовая Катунь», – пояснил губернатор.

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