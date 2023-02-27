Алтайские юнармейцы получили в подарок два макета автомата Калашникова

Архитектурно-строительный колледж славится тем, что в его стенах уже не первое десятилетие воспитывают настоящих патриотов Фото: Виталий БАРАБАШ

Совсем новенькие автоматы Калашникова появились у юнармейцев барнаульского архитектурно-строительного колледжа. Ненастоящие, конечно - возможность выстрелить из них полностью исключена. Но в остальном они являются абсолютной копией «калашей».

Такой подарок ребятам сделал депутат Государственной думы Александр Прокопьев.

Архитектурно-строительный колледж славится тем, что в его стенах уже не первое десятилетие воспитывают настоящих патриотов. И это не удивительно, ведь именно здесь расположились сразу два военно-патриотических клуба: «Русские витязи», история которого насчитывает более полувека, и совсем молодой «Воин», в составе которого уже 47 человек, и желающих становится все больше. На базе учебного заведения уже планируют создать центр допризывной подготовки для учащихся техникумов и колледжей.

Главное - помнить

Ребята чтут память и историю России, и в честь памятных дат проводят познавательные мероприятия для своих сверстников. Годовщина Сталинградской битвы и День защитника Отечества не стали исключением.

- Такие мероприятия привлекают в ряды юнармейцев новых участников, - делится Елена Белоусова, руководитель военно-патриотического клуба «Воин». – Они смотрят, потом приходят и говорят: «Возьмите нас в клуб».

Юнармейцы Фото: Виталий БАРАБАШ

Есть чем гордиться

«Воины» друг за друга стоят горой. Быть может, именно это причина побед в многочисленных соревнованиях. И юнармейцам есть чем гордиться! В прошлом году они выиграли региональный этап Всероссийской игры «Победа», позже четверо юнармейцев участвовали во Всероссийском финале, в Москве. В конце ноября 22-го уже две команды «Воинов» заняли первые места в региональной игре «Орленок».

- Мы собираем, разбираем автоматы, магазины. Строевая, физическая подготовка, подтягивание, отжимания, бег. Способны мы на многое. Наши ребята поставили рекорд по сборке и разборке автомата. Почти 19 секунд! - рассказывает Алексей Фатеев, командир военно-патриотического клуба «Воин».

До недавнего времени автомат был один на всех, но благодаря Александру Прокопьеву, подготовка теперь станет более эффективной.

Депутат сам попробовал разобрать Калашников, прежде чем передать ребятам. Пока автоматы новые, разбирать и собрать их будет непросто. Но депутат уверен, что ребята быстро их разработают.

Кстати, идею создать на базе колледжа центр допризывной подготовки учащихся средне-специальных учебных заведений он поддержал.

- Я донес эту идею до нашего губернатора Виктора Томенко, а автоматы - мой вклад в материально-техническую базу, - говорит Александр Прокопьев.

Фото: Сергей Кулыгин

Неслабый пол

Но не только парни занимаются в клубе «Воин». Есть среди юнармейцев и представительницы прекрасного пола. Назвать их слабыми никак нельзя, ведь они не только читают стихи и поют, но и с интересом изучают основы военной подготовки. Новые макеты автоматов тут же привлекли их внимание.

- Знаете, наши девчата тоже занимаются с удовольствием. Да еще и наравне с мальчишками и стреляют, и автоматы разбирают, собирают. Они обижаются, что мы часто выставляем команды парней, - отмечает Елена Белоусова.

Общая цель одна

Для юнармейцев февраль был богат на события: соревнования, общение с ветеранами, посещение воинских частей. Но чувство патриотизма для юнармейцев измеряется не днем или месяцем, для «Воинов» патриотизм - постоянная величина.

Хочется отметить и тот факт, что помимо разнообразной военной подготовки, соревнований и воспитания патриотизма, главный штаб «Юнармии» проводит различные мероприятия и обучения, нацеленные на всестороннее развитие подростков. Например, на сайте есть курс «Школа юных корреспондентов». А также 27 февраля стартует Всероссийский юнармейский кинофестиваль «ЮНАРМИЯ в кадре».

Юнармейцы Фото: Виталий БАРАБАШ

Иными словами, «Юнармия» - это не только про спорт, военную подготовку, но и про разностороннее развитие юнармейцев. И все же общая цель у них одна на всех – стать достойным гражданином своей страны.