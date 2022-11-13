На Алтае сняли на видео снежного барса с примерзшим к хвосту камнем

У снежного барса с камнем на хвосте еще нет имени Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

На Алтае в объективы фотоловушек попали два снежных барса и самка с котятами. К хвосту одного из ирбисов примерз камень, сообщает пресс-служба Всемирного фонда дикой природы в Алтае-Саянском экорегионе.

На кадрах видно, что величественный снежный барс проходит перед объективом камеры. К его шерсти прилипли льдинки, а на пушистом хвосте заметен большой плоский камень, который не падает, даже когда зверь потягивается.

Ученые отмечают, что ирбис долго спал, подвернув хвост, снег растаял и поэтому к хвосту примерз камень. Ролик снят в районе 16 часов дня, совсем скоро окончательно сядет солнце. В это время барсы только встают, ведь они активны в сумерках.

У снежного барса с камнем на хвосте еще нет имени, лишь кодовое обозначение Т03. В первый раз его сняли на видео на хребте Южно-Чуйский, Известно, что это доминантный самец. Его территория пересекается с участком другого ирбиса, которого зовут Сайлу. Хищники конкурируют за внимание самок, много перемещаются и иногда попадают в объективы установленных камер.

«Здесь встречаются сибирские горные козлы – главная добыча ирбиса, значит у ирбисов есть пища, самцы будут тут держаться, а мы охранять», — пояснил Денис Гуляев, заначальника отдела науки, туризма и рекреационной деятельности нацпарка «Сайлюгемский».

Добавим, что в Кош- Агачском районе обитает почти вся популяция ирбиса в Горном Алтае. Устанавливать фотоловушки сотрудникам национального парка помогают местные жители. Проект по вовлечению их в изучение и охрану уникальных животных стартовал в 2015 году.

«Проект воспитывает жителей, прививает им любовь к редкому хищнику, в этом году участвует жители Кош-Агачского района, к ним примкнули профессиональные биологи и сотрудники нацпарка «Сайлюгемский», которые помогают сельчанам и фиксируют работу в специальном мобильном приложение по мониторингу снежного барса», – подчеркнул Александр Карнаухов, старший координатор проектов представительства Всемирного фонда дикой природы в Алтае-Саянском экорегионе.

Ранее мы писали, что на Алтае обнаружили самую пожилую пару снежных барсов в мире – Хоргая и Гуту. С помощью фотоловушек за ними следят с 2011-2012 годов. Столь пожилые снежные барсы в дикой природе – большая редкость.

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