В Барнауле открылась выставка самых крутых народных мастеров

Краевая выставка народных мастеров «Веруем в мастерство!» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле, в честь года культурного наследия народов России открылась краевая выставка народных мастеров «Веруем в мастерство!».

Выставку посвятили 85-летию образования Алтайского края. Свои работы представили три десятка лучших ремесленников из Барнаула, Белокурихи, Бийска, Новоалтайска, Сибирского, а также Алтайского, Третьяковского, Шелаболихинского, Солонешенского, Родинского районов.

Краевая выставка народных мастеров «Веруем в мастерство!» Фото: Олег УКЛАДОВ

– Все они гордо носят звание «Народный мастер Алтайского края», которое присваивается с 2010 года ремесленникам, работающим в области народного творчества на территории региона не менее пяти лет, - говорят организаторы.

Их имена если уж не на слуху, то, как минимум, известны широкой публике. К примеру, Сергей Мозговой – он и участник многих выставок, и член жюри конкурсов народного мастерства. Но и здесь его работы можно встретить: Василий Шукшин, девочка с мячом, танцовщица и многое другое. Так что поклонники творчества могут снова насладиться его работами.

Краевая выставка народных мастеров «Веруем в мастерство!» Фото: Олег УКЛАДОВ

– В этом году еще три мастера-ремесленника получили звание «Народный мастер Алтайского края». Сейчас 37 мастеров носят это звание. Это лучшие из всех тех замечательных людей, которые с помощью своего таланта, мастерства, неуемной тяги к тому, что они делают — создают уникальные изделия, передают свой опыт ученикам, участвуют в различных фестивалях, конкурсах — стараются обогащать нашу жизнь, - сказала на открытии выставки министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

В этом году удостоверения «народников» получил кузнец Валерий Бельмецов, мастер резьбы по дереву Максим Красулин и мастер декоративно-прикладного искусства в технике маркетри Юлия Наумова.

Краевая выставка народных мастеров «Веруем в мастерство!» Фото: Олег УКЛАДОВ

Кроме шедевров из дерева на выставке представлены работы из керамики и горячей эмали, изделия из лоскутов, авторская кукла, вышивка, валяние из шерсти, изделия из металла и бересты и многое другое.

Выставка будет работать до 15 ноября по адресу: проспект Ленина, 111 (выставочный зал музея «Город»).

Краевая выставка народных мастеров «Веруем в мастерство!» Фото: Олег УКЛАДОВ

Краевая выставка народных мастеров «Веруем в мастерство!» Фото: Олег УКЛАДОВ

Краевая выставка народных мастеров «Веруем в мастерство!» Фото: Олег УКЛАДОВ

Краевая выставка народных мастеров «Веруем в мастерство!» Фото: Олег УКЛАДОВ

Краевая выставка народных мастеров «Веруем в мастерство!» Фото: Олег УКЛАДОВ

Краевая выставка народных мастеров «Веруем в мастерство!» Фото: Олег УКЛАДОВ

Краевая выставка народных мастеров «Веруем в мастерство!» Фото: Олег УКЛАДОВ

Краевая выставка народных мастеров «Веруем в мастерство!» Фото: Олег УКЛАДОВ

Краевая выставка народных мастеров «Веруем в мастерство!» Фото: Олег УКЛАДОВ

Краевая выставка народных мастеров «Веруем в мастерство!» Фото: Олег УКЛАДОВ

Краевая выставка народных мастеров «Веруем в мастерство!» Фото: Олег УКЛАДОВ

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