Кровяная колбаса со снегом, чегень и обрядовый тутпач: чем удивляет национальная кухня алтайских кумандинцев

Блюда традиционной кумандинской кухни Фото: из личного архива героя(ев) публикации

2022-ой является Годом культурного наследия народов России. Как известно, одной из самых малочисленных народностей являются кумандинцы. Причем треть всех кумандинцев в мире (а это около 1500 человек) проживает в Алтайском крае. Национальные традиции для них – дело святое!

- Кумандинцев во всем мире осталось очень мало, поэтому наша цель – сохранить нашу национальную культуру, язык, кухню. Мы бережно храним то, что оставили нам предки, - говорит Наталья Глухова, член Алтайской региональной общественной организации кумандинцев «Тореен Чер».

Кровяная колбаса

Исследованием культуры самобытных кумандинцев на Алтае уже более 20 лет занимается этнограф, директор Института истории и международных отношений Алтайского государственного университета Иван Назаров:

- Пожалуй, первое, что мы наблюдаем во время экспедиций в поселениях у кумандинцев - это сохранность традиционной пищевой культуры. Национальные блюда для местных жителей – святая традиция. Учитывая, что этот народ в прошлом занимался скотоводством, то главные составляющие их меню - мясные блюда, а также блюда из внутренностей животных. Причем предпочиталась конина и баранина. Среди мясных блюд традиционной является кровяная колбаса - кан. Лично пробовал, очень вкусно, - рассказывает ученый.

Этнограф Иван Назаров с кумандинским шаманом на обрядовом празднике «Коча-кан» и кухня малых народностей Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В книге «Алтайская трапеза» приводится рецепты кровяной колбасы от коренных кумандинцев. Суть национального блюда заключается в том, что обработанную кишку наполняют кровью животного. Но! Есть при этом и соблюдение одного интересного ритуала: «сгустившуюся кровь разбавляют молоком или снегом». Ну где вы еще попробуете блюдо с чистейшим алтайским снегом? Даже на сайтах уникальной фермерской продукции, в том числе "Свое Родное", такого эксклюзива, мы, к сожалению, не нашли.

- Для приготовления мясных блюд наша народность с древних времен использовала конину и баранину, а также мясо диких животных, которое добывали охотники – лося, марала, белки. Мясо варили, запекали в русской печке и делали колбасы. Причем абсолютно ничего не выкидывалось – все потроха шли в дело! Из того, что не съедалось сразу, делали заготовки на зиму, - поясняет Наталья Глухова.

Сыр курут и блюда из потроха и крови Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Пельмени в форме полумесяца

Одним из традиционных мясных блюд кумандинцев являются пельмени. Современные хозяюшки делают для них комбинированный фарш, смешивая конину и свинину. Однако в традиционных кумандинских пельменях используется только один сорт мяса – в основном конина. И да – это совсем не те пельмени, к которым мы все привыкли.

- Пельмени обязательно делаются вручную – и тесто, и фарш! Причем тесто замешивают не в чашке, как мы привыкли, а на разделочной доске, важно, чтобы оно получилось очень тугое. Если в семье есть дочь, она обязательно вместе с мамой участвует в замесе – считалось, что через тесто передается позитивная семейная энергия, - рассказывает коренная представительница кумандинцев Наталья Глухова. – Мясо для фарша также рубится вручную, а не на мясорубке, как это делают сейчас.

Подача на стол у кумандинцев тоже имеет свои традиции: пельмени и бульон подаются в разных чашках. Обязательно деревянных! И едятся обязательно деревянной ложкой! Те, кто пробовал, говорят, что так намного вкуснее.

- В отличие от привычных русских пельменей, наши, кумандинские, намного крупнее. И делаются в форме полумесяца, - говорит Глухова. – Кстати, мы не используем слово вареники, в нашем языке его не существует, зато у нас есть пельмени на все времена года! Зимние – с мясом, весенние – с пыштаком (творогом) и колбой, летние – из полевого лука, осенние – с капустой и салом.

Кстати, большие пельмени в форме полумесяца на Алтае считаются также традиционным блюдом и среди народности телеутов, или как их еще называют – «белых калмыков».

«В середине января телеутские семьи даже отмечают национальный праздник Пельменек. Они пытаются съесть как можно больше пельменей, чтобы год был удачным и счастливым. Кроме того, в несколько пельменей кладут медные монеты и загадывают желание. Также важно соблюдать традиции не только приготовления, но и подачи блюда на стол: сначала гостям, а потом только - хозяевам», - рассказывается в книге «Алтайская трапеза».

Чегень и чай с молоком

Традиционным напитком кумандинцев является чегень. Это своего рода национальный кефир или простокваша – кому что больше напоминает. Делается он путем сбраживания молока со сметаной. Вкус у чегеня кисловатый, при этом напиток является очень полезным для здоровья! Его употребляют как в виде самостоятельного напитка, так и используют для приготовления творога, сыра и других блюд.

- Еще один из наших традиционных напитков – кисель из диких ягод. Мы вообще ориентированы на дикую природу – это наша стихия! Больше всего ценится кисель из облепихи, которая растет по берегам рек. Очень вкусно и полезно! – утверждает Наталья Глухова. – Также делаем травяные чаи из диких ягод – малины, черники и целебных трав. Например, моя бабушка любила заваривать бадан и душничку или чай из малины, смородины и душнички. Непременным ингредиентом национального чая является молоко. Но не магазинное, а настоящее, деревенское!

Ритуальное пиршество

У кумандинцев существует немало старинных обрядов, во время которых они устраивают грандиознейший пир на весь мир. Один из самых известных посвящен празднику плодородия «Коча-кан».

Праздник кумандинцев Коча-кан Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Я уже не раз принимал в нем участие. Праздник посвящен эротическому божеству Коча-кану, к которому обращались с просьбой увеличить благополучие и плодородие семей и скота, - рассказывает ученый-этнограф Иван Назаров. - Во время камлания кумандинский шаман вызывает с неба божество Коча-кана, который отличается своей сексуальной распущенностью. Попадая на Землю, тот вселяется в одного из мужичин и начинает вести себя словно возбуждённый жеребец. Обряд ограничивался не только игрой: мужчины собирали дань Коча-кану в виде пищи, а потом на поляне устраивался веселый пир из блюд традиционной кумандинской кухни: лапша-тутпаш, вареники, шаньги, кровяная колбаса, отварное баранье мясо и т.д. Все это мы запивали ароматным чаем с молотым ячменным зерном - талканом!

На празднике в честь урожая и плодородия у кумандинцев всегда в изобилии представлено и традиционное обрядовое блюдо тутпач - это квадратные кусочки пресного теста, сваренные в конском жирном бульоне.

- Это блюдо - коронное на любых значимых праздниках. Если тутпач готовится для свадьбы, то собираются подружки невесты и делают его вместе. Причем тесто для лапши они не раскатывают, а просто отщипывают небольшими кусочками и кидают в котел, - рассказывает кумандинка Наталья Арсентьевна. – Да разве такую вкуснятину передашь на словах? Вы лучше к нам приезжайте, мы вас так вкусно угостим – на всю жизнь запомните!

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