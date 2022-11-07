Температура воздуха будет понижаться Фото: Олег УКЛАДОВ

Снежный покров может установиться в Алтайском крае уже на этой неделе. Подробнее об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС.

– Снег ляжет в Алтайском крае в ближайшие пять дней. В ночь на 8 ноября и завтра в течение дня по южным районам пройдет снег, поэтому в этот раз там он ляжет быстрее, чем с северных. Там он ожидается с 8 на 9 ноября, – сказала Людмила Юрьевна.

В некоторых районах снежный покров будет временным, а местами постоянным. Синоптик отметила, что днем на этой неделе в Алтайском крае температура воздуха будет колебаться около 0 градусов. Столбики термометров станут переходить от слабо положительных до слабо отрицательных значений. Ночью ожидается от -2 до -7 градусов, а 10 ноября по югу в предгорьях заметное похолодание до -12 градусов.

– Постепенно температура воздуха понижается. В большинстве дней текущей недели в Алтайском крае погода будет неустойчивой с осадками преимущественно в виде снега и мокрого снега. На дорогах возможны гололедные явления, автомобилистам нужно быть особенно внимательными.

Днем 7 ноября в Алтайском крае прогнозируют 0…+5 градусов. В регионе будет преимущественно без осадков, однако по северу и востоку прогнозируют мокрый снег и дождь. На дорогах местами ожидается гололедица.

Добавим, что согласно среднемноголетним датам, на большей части территории региона постоянный снежный покров устанавливается в первой или начале второй декады ноября.

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