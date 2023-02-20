Боевой катер назвали в честь настоящего героя из Алтайского края

Олега Шипицина похоронили в Косихе Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В минувшие выходные в Новороссийске состоялась церемония присвоения боевому катеру Черноморского флота имени алтайского военнослужащего Олега Шипицина.

Олег Шипицин родился 17 июля 1974 года в Коми АССР (ныне – Республика Коми), а вот все детство и юность провел в Алтайском крае, в городе Рубцовске. В 1993 году был призван на службу, а уже после решил связать свою жизнь с армией, и подписал контракт.

За годы службы принимал участие в боевых действиях в Чечне, выполнял задачи по восстановлению правопорядка в Таджикистане, а в 2021-м в составе миротворческой миссии находился в Нагорном Карабахе. Позже вошел в состав 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота. Год назад он отправился в зону СВО и принимал участие в защите Донецкой и Луганской республик.

18 марта старший матрос Олег Шипицин во время операции по освобождению города Мариуполя оказался в окружении украинских войск. Шансов спастись у него было крайне мало. Он мог попасть в плен, но не факт, что вышел бы из него живым. Олег Александрович сыграл на доверии, что сдается в плен, а когда враг подошел ближе, взорвал в руках гранату. От полученных ранений Шипицин скончался, но умер он как настоящий герой, чье имя еще долго будут вспоминать однополчане и другие военнослужащие. Его похоронили 8 апреля в Косихе – здесь живет его мама. У бойца остались супруга и двое детей: дочь и сын.

В эти выходные вдова прилетела в Новороссийск на памятное мероприятие в честь своего погибшего мужа. По решению Главного командования Военно-Морского Флота боевой противодиверсионный катер «П-352» получил имя «Олег Шипицин». Чин освещения повел помощник командира НВМБ по работе с военнослужащими иерей Кирилл Вовк, сообщает издание «Новороссийский рабочий».

Церемония в Новороссийске. Скориншот видео Первого канала

На памятном мероприятии также присутствовали военнослужащие Черноморского флота, курсанты, кадеты, юнармейцы, ветераны и просто неравнодушные жители города-героя. Им знакомо имя Олега Шипицина и поэтому для многих честь вспомнить о славном бойце, произнести речь, поделиться воспоминаниями об отважном защитнике Отечества, который погиб в противодействии с врагом.

– Парадные расчеты прошли торжественным маршем, а боевой катер отправился в море, где военнослужащие НВМБ возложили на воду венок в память о героическом подвиге, - сообщают журналисты «НР».

Справка КП

Указом Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, старшему матросу Шипицину Олегу Александровичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Медаль «Золотая Звезда» передана семье Героя 9 августа 2022 года губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

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