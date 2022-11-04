Эксперты заявили, что мусорный полигон в Усть-Калманке не угрожает загрязнению реки

Свалку в Усть-Калманке можно использовать для складирования ТКО до 1 января 2023 года Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Угрозы загрязнения водоемов около мусорного полигона в Усть-Калманке нет. К такому выводу пришли эксперты после исследований площадки для сбора отходов, расположенной недалеко от райцентра. Об этом сообщает минприроды Алтайского края.

Специалисты различных ведомств, выезжавшие на место, не зафиксировали выхода нечистот за границы чаш для ЖБО и загрязнения прилегающей территории. Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что проезжающие по технической дороге между чашами для ЖБО большегрузы приводят к проседанию насыпи и поэтому отходы могут оказаться в реке.

После проведения дополнительной проверки эксперты пришли к выводу, что что техническая дорога и насыпи в норме, а тяжелая техника двигается по предназначим подъездам.

- По последним данным, полученным ведомством от эксплуатирующей организации, компании «Полигон-Сервис», объект может вместить ещё более 170 тысяч тонн отходов. Его максимальная мощность – 68,4 тонн в год, - подчеркнули в ведомстве.

Чаши находятся на расстоянии более двух километров от протоки Калманки, а до русла самой реки – почти 3,5 километра. Мусоровозы не ездят по насыпи между чашами, поэтому, по данным минприроды края, нет угрозы загрязнения воды.

Свалку в Усть-Калманке можно использовать для складирования ТКО до 1 января 2023 года. В этот срок полигон входит в Территориальную схему обращения с отходами Алтайского края и может принимать отходы из близлежащих территорий. В ведомстве пояснили, что мусоровозы с других территорий в Усть-Калманку еще не приезжали.

- Схема обращения с отходами трижды проходила общественные обсуждения и предложений по корректировке потоков движения отходов на полигон в Усть-Калманке не поступало, - пояснили в минприроды.

1 января 2023 года это полигон исключат из схемы, а затем проведут рекультивацию.

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