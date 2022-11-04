На Алтае провели уникальную операцию с использованием плазменной энергии

Пациент находился в сознании Фото: Минздрав Алтайского края

В Алтайском краевом госпитале для ветеранов войн провели первую плазменную операцию на предстательной железе. Процедуру транслировали на региональной онлайн-конференции по вопросам реконструктивно-пластической и геронтологической урологии, пишет минздрав региона.

Алтайские хирурги впервые провели операцию на предстательной железе мужчины старше 55 лет с использованием плазменной энергии. Вмешательство было малоинвазивным, поэтому пациент находился в сознании под местной анестезией.

Как рассказал, заведующий урологическим отделением Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн Алексей Войтенко, через уретру мужчине провели специальный аппарат резектоскоп. Затем сделали петлю, которая нагревалась и послойно срезала аденоматозную ткань.

- Проводится отделение аденомы от самой предстательной железы. И в дальнейшем узлы эти удаляются через резектоскоп. То есть операция проводится без разрезов, - подчеркнул врач.

Ежегодно стационарное лечение в урологических отделениях Алтайского края проходят от 12 до 13 тысяч пациентов. 70 % из них необходимо оперировать. Чаще всего это мужчины старше 55 лет. При этом медики отмечают, что от урологических заболеваний не застрахованы люди любого возраста.

- Аденома предстательной железы есть у всех мужчин. Другое дело, что у ряда мужчин она протекает малосимптомно. А у ряда пациентов приводит к необходимости проведения всевозможных хирургических операций для того, чтобы остановить отток мочи и создать нормальное качество жизни, - объяснил главный уролог Сибирского федерального округа Александр Неймарк.

Операцию из Алтайского края транслировали на онлайн-конференции, в которой дистанционно участвовали более 300 врачей со всей России. Хирурги уверены, что такой формат работы полезен, поэтому такой формат работы планируют использовать в будущем.

Напомним, ранее алтайские врачи провели малоинвазивную операцию через проколы, которая полностью изменила жизнь юной пациентки. У школьницы была патология - удвоение правой почки с атипичным расположением устья мочеточника, что приводило к недержанию мочи.

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