Организаторы озвучили даты проведения Шукшинских дней на Алтае

Основные мероприятия пройдут в Барнауле, Бийске и Сростках Фото: Олег УКЛАДОВ

Полным ходом идет подготовка к проведению фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Названы даты и объявлен сбор творческих работ на кинофестиваль.

– В этом году Шукшинский кинофестиваль будет проходить в регионе с 18 по 22 июля, - сообщают организаторы.

Заявки начали принимать с 15 февраля. Причем что интересно: в этом году будет три конкурса: полнометражного, короткометражного игрового кино, а также впервые за последние несколько лет – документальное кино. Зрители же кроме всего вышеперечисленного смогут увидеть внеконкурсные и ретроспективные показы. Обязательным пунктом также останутся творческие встречи и актерами и режиссерами, а также мастер-классы и многое другое. Кто именно из звездных гостей будет приглашен – пока говорить рано, так как прием работ только начался.

– В конкурсных программах участвуют фильмы, производство которых завершено не ранее 1 января 2022 года. При этом конкурсные картины обязательно должны соответствовать социально-нравственной тематике кинофестиваля, - подчеркивают в министерстве культуры Алтайского края.

Для основного конкурса отберут не менее десяти полнометражных лент. В короткий метр – не менее 15. Они должны быть выпущены не ранее 2022-2023 годов.

Напомним, в прошлом году главный приз Шукшинского кинофестиваля – ваза из ревневской яшмы досталась картине «Живы ли вы?» режиссера Ильдара Ягафарова. Стоя на сцене, расположенной на горе Пикет в селе Сростки создатель ленты признался, что накануне того, как были озвучены победители, он потер памятник Василия Шукшина и загадал желание: взять гран-при фестиваля! И ему это удалось.

Кроме того, вазу получит обладатель специального приза губернатора Алтайского края. Год назад ее получил Андрей Карасов за свой проникновенный «Мятный пряник». Одну из главных ролей исполнила недавно ушедшая из жизни Инна Чурикова.

Дополнительную информацию участники предстоящего XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля могут найти в специальном разделе на сайте мероприятия.

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