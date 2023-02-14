«Обращайтесь, если что». Замгенпрокурора России вручил ключи от квартиры вдове ветерана на Алтае

Гостеприимная Нина Петровна пригласила гостей за стол на чай с пирожками. Фото пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ

Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, будучи на Алтае с рабочим визитом, заехал с цветами к вдове ветерана войны и труженице тыла Нине Петровне Потехиной. Вместе с ним на пороге новенькой квартиры 96-летней жительницы Новоалтайска появились губернатор Виктор Томенко, прокурор края Антон Герман, представители района и пул федеральных корреспондентов.

Губернатор Виктор Томенко. Фото: Антон Червяков

Квартиру пожилой женщине выделили после того, как в прошлом году прокуратура совместно с соцзащитой провели комплексный мониторинг состояния жилья ветеранов Великой Отечественной войны

- В результате были выявлены проблемы 15 ветеранов (среди них и Нина Петровна), нуждающихся в улучшении жилищных условий в силу возраста и состояния здоровья, - сообщает пресс-служба правительства региона. - Из федерального бюджета на эти цели было выделено свыше 50 миллионов рублей.

Нина Петровна Потехина. Фото: Антон Червяков

Гостеприимная Нина Петровна пригласила гостей за стол на чай с пирожками. На вопрос высокопоставленного гостя, о том, как живется, старожилка отшутилась:

- Хорошо, вот уже сто лет скоро, а я новоселье справляю!

- Это первые сто, - пошутил в ответ Демешин, - мы губернатора попросим на следующие сто лет также жилье подарить.

- Каждые десять лет будем дарить, - улыбаясь, пообещал Виктор Томенко.

Переходя на серьезный лад, Дмитрий Демешин добавил, что таких уникальных людей как Нина Петровна государство должно носить на руках в прямом и переносном смысле слова и обеспечивать полностью.

- Спасибо вам и вашему супругу за подвиг, который вы совершили. Это пример беззаветного служения родине, - поблагодарил седую женщину служитель фемиды, добавив, что если будут проблемы, Нина Петровна может обращаться лично и к нему, и к прокурору края, и к губернатору.

Прокурор Алтайского края Антон Герман. Фото: Антон Червяков

- У меня все хорошо, - деликатно заметила хозяйка новой квартиры. - Дочь обо мне заботится как о маленьком ребенке. Спасибо и вам, что не забываете нашего брата-старика.

По данным правительства Алтайского края, всего за время действия Указа Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в регионе решены жилищные проблемы 8344 ветеранов войны. Объем выделенных на эти цели средств составил более 8,2 млрд рублей. Вопрос соблюдения жилищных прав ветеранов Великой Отечественной войны остается на особом контроле прокуратуры края.

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