В барнаульской больнице показали, как и чем кормят пациентов

В больнице сбалансированное питание Фото: Минздрав Алтайского края

Многие привыкли думать, что больничная еда не отличаются особыми изысками, ведь в лечебных диетах немало ограничений. Повара горбольницы №8 Барнаула считают иначе. Они уверены, что полезные блюда могут быть вкусными. Сотрудники крупного медучреждения краевой столицы показали, как готовят и чем кормят своих пациентов.

Святая святых

Сердце кухни – варочный цех, где рабочий день начинается в 6 утра и продолжается до 19:30. Мы пришли на пищеблок в 11 часов и здесь уже во всю шла готовка. В глаза сразу бросаются объемы производства – 100-литровые емкости, большие плиты. Все работают как единый механизм, требуется скорость и сплоченность, ведь обед ждут 500 пациентов, многим из которых недавно провели операции, поэтому они не могут принимать привычную пищу из буфета.

В больнице сбалансированное питание Фото: Минздрав Алтайского края

На кухне повара постоянно в движении, они маневрируют между плит, на которых стоят большие кастрюли. Неподалеку разместились увесистые котлы, блюда мешают большим половником и проверяют на вкус.

- Уже почти готовы щи из свежей капусты с отварным мясом и компот, который обязательно процеживают. У нас в больнице много стареньких пациентов, нужно убрать косточки, – рассказывает диетическая сестра Елена Кузнецова.

Экскурсия по кухне проходит под гул вытяжек и вентиляции, мимо плит даже проходить жарко, но повара готовят с улыбкой и не жалуются.

В больнице сбалансированное питание Фото: Минздрав Алтайского края

– Да, приходится рано вставать, график у нас скользящий. Но работать нравится – используем современное оборудование, нет тяжелых бочков, которые раньше приходилось таскать. – говорит диетсестра. – С каждой нашей служебной запиской появляется что-то новое, купили даже открывашку, которой нет в других больницах города, ноу-хау. В общем для приготовления пищи есть все необходимое.

Что в меню

Всего существует 15 лечебных диет, которые называют столами. Каждый из вариантов меню разработан специально для пациентов с определенными диагнозами. Так лечебный стол №9 – сахарный диабет, №10 – заболевания сердечно-сосудистой системы. В горбольнице №8 используют девять столов.

– Например, для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы – десятый стол, здесь действуют ограничения по поваренной соли, – объясняет Елена Вячеславовна. – В блюдах ее должно быть мало, потому что в больших количествах она задерживает жидкость в организме и в итоге увеличивается артериальное давление. Норма соли для человека всего 4-6 грамм в день. Питание тоже имеет большое значение в лечении, поэтому и есть специальные диеты.

В больнице сбалансированное питание Фото: Минздрав Алтайского края

Также в рацион пациентов горбольницы №8 включены фрукты и овощи, поэтому они получают весь комплекс витаминов. Больные не жалуются на питание и даже иногда просят добавку.

Меню делится на два вида – основной вариант диеты и щадящая диета.

– У большинства пациентов есть строгие ограничения. Если у человека проблемы с желудочно-кишечным трактом, то ему не дадут квашенную капусту или что-то жареное. Запекаем, отвариваем и протираем пищу, – говорит диетсестра.

Утром на завтрак пациентам давали пшенную кашу с кофейным напитком. На обед их ждут щи из свежей капусты на костном бульоне с отварной говядиной, паровые котлеты с ячневой кашей, а также компот из сухофруктов. На полдник – кефир, а на ужин – отварная сосиска, картофельное пюре, горошек и чай. Из кухни блюда быстро развозят по палатам пациентов, поэтому пища не успевает остыть.

В больнице сбалансированное питание Фото: Минздрав Алтайского края

Полезнее, чем дома

Житель Алтайского края Александр Кабаев поступил в больницу с сердечной недостаточностью. Он признается, что ему нравится, как здесь кормят, однако иногда не хватает соли.

– Мы выросли на соли, никогда не пытались ничем заменить, но попробуем. В больнице все вкусное. Вчера ели капусту с курицей, борщ. Питание тоже влияет на восстановление, – отметил Александр Николаевич.

Другой пациент признался, что дома питается беспорядочно и часто налегает на вредную пищу, а здесь, наконец-то, поборол вредную привычку переедать.

– Дома нет контроля и делаешь, что хочешь, а здесь за питанием следят. Получается вкусно и сбалансированно, – резюмировал мужчина.

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