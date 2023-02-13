Алтайские фельдшеры рассказали, должны ли надевать бахилы в квартирах пациентов

Во время оказания помощи фельдшеру может потребоваться дополнительное медицинское оборудование Фото: Олег УКЛАДОВ

В начале февраля житель Барнаула не пустил домой врачей, которые отказались надевать бахилы. В социальных сетях разгорелись споры на эту тему, точку в котором поставили специалисты станции скорой медицинской помощи Барнаула. Они объяснили, должны ли медики надевать бахилы, когда приезжают к пациентам.

Каждый день сотрудники «скорой» (СМП) выполняют более 1000 вызовов, выезжая к пациентам. Большая часть звонков – это вызов на дом. Чаще всего в таких ситуациях спасают жизни, поэтому счет и счет идет даже не на минуты, а секунды.

– По этой причине использование бахил сотрудниками СМП не предусмотрено нормативными документами и даже ставит под угрозу жизнь и здоровье пациентов и сотрудников бригад СМП, – пояснили медики.

Во время оказания помощи фельдшеру может потребоваться дополнительное медицинское оборудование, которое находится в автомобиле «скорой» или необходимость экстренной транспортировки на носилках. В такие моменты чистота в доме – это последнее, о чем думают медики, к тому же в бахилах можно поскользнуться.

Использование на вызове бахил не является обязательным и согласно постановлению главного государственного санитарного врача Российской Федерации и норм СанПиН.

На станции скорой медицинской помощи советуют тем, кто хочет позаботиться о чистоте в доме, до приезда медиков свернуть ковры, дорожки, а также застелите путь к пациенту нескользким материалом.

Напомним, ранее житель Барнаула вызвал бригаду фельдшеров скрой медицинской помощи, но не стал их пускать из-за бахил. Медики отказались их надевать. Барнаулец выложил видео общения с фельдшерами. В комментариях другие жители Алтайского края осудили действия мужчины и критиковали его поведение.

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