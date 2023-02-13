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Общество13 февраля 2023 5:48

Начались интересные изменения! Астролог о том, что нас ждет во второй половине февраля 2023

Алтайский астролог Наталья Лучникова дала прогноз на вторую половину февраля 2023
Александра Сапожкова
Астрологический прогноз на вторую половину февраля 2023

Астрологический прогноз на вторую половину февраля 2023

Фото: БРЫЛЯКОВА Надежда

По прогнозам астрологов и нумерологов, в феврале и марте 2023 года нас ждут удивительные изменения. Многие утверждают – мы движемся в новую реальность, и сейчас мир находится на пути к этой реальности. Алтайский астролог Наталья Лучникова подтверждает – в феврале 2023 года, действительно, начались интересные изменения.

- Мы будем их ощущать и замечать в себе, в своем окружении и во всем мире, - говорит специалист по звездам.

Сейчас, по ее словам, с 11 по 18 февраля пока идет время передышки. В этот период важно быть внимательными к физике: пульс Земли с большой долей вероятности будет меняться так, что мы это почувствуем. А с 18 февраля и до конца месяца нужно быть внимательными ко всем входящим и исходящим мыслям.

Астрологический прогноз на вторую половину февраля 2023

- Уран и Меркурий во второй половине месяца обеспечат нам ментальную усталость, которая отразится в том числе и на сне. Мешанина обрывочных мыслей, желание выговориться при одновременном отсутствии подходящих слов может серьезно вымотать и лишить душевных сил. В таком состоянии трудно что-то сделать и о чем-то договориться. При этом Сатурн и Солнце в Водолее продолжат оказывать на нас влияние своей взрывоопасной смесью творческой активности и жесткой дисциплины, – рассказывает Наталья Лучникова.

Однако все эти малоприятные моменты, к счастью, в конце февраля уравновесят другие планеты.

- Меркурий и Юпитер дадут оптимизм, обеспечат новыми связями и контактами. С легкостью наладить контакты помогут Меркурий и Марс (причем так, что это будет выгодно и интересно обеим сторонам). Плутон и Нептун дадут прекрасные шансы на изменение каких-то юридических актов, которые стали ненужным пятым колесом, а если в масштабах личности – то эти планеты помогут услышать и понять себя, - говорит астролог.

А вот Плутон и Венера подарят нам любовь, которая спасет мир! Живые, настоящие чувства помогут навести порядок даже в самом иррациональном хаосе.

- Важно помнить и понимать: все эти аспекты можно проиграть на полную катушку, а можно понаблюдать течение напряженных энергий внутри себя. Каждому в этот период следует задать вопросы: «Мне это надо?», «Что для меня важно?», «Что я делаю прямо сейчас?» и так далее, - поясняет специалист.

Также она отмечает: от накопленного опыта в феврале будет сильно зависеть то, как мы проживем события и ситуации в марте. Ну, а там не за горами и новая реальность.

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