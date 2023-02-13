Астрологический прогноз на вторую половину февраля 2023 Фото: БРЫЛЯКОВА Надежда

По прогнозам астрологов и нумерологов, в феврале и марте 2023 года нас ждут удивительные изменения. Многие утверждают – мы движемся в новую реальность, и сейчас мир находится на пути к этой реальности. Алтайский астролог Наталья Лучникова подтверждает – в феврале 2023 года, действительно, начались интересные изменения.

- Мы будем их ощущать и замечать в себе, в своем окружении и во всем мире, - говорит специалист по звездам.

Сейчас, по ее словам, с 11 по 18 февраля пока идет время передышки. В этот период важно быть внимательными к физике: пульс Земли с большой долей вероятности будет меняться так, что мы это почувствуем. А с 18 февраля и до конца месяца нужно быть внимательными ко всем входящим и исходящим мыслям.

Астрологический прогноз на вторую половину февраля 2023

- Уран и Меркурий во второй половине месяца обеспечат нам ментальную усталость, которая отразится в том числе и на сне. Мешанина обрывочных мыслей, желание выговориться при одновременном отсутствии подходящих слов может серьезно вымотать и лишить душевных сил. В таком состоянии трудно что-то сделать и о чем-то договориться. При этом Сатурн и Солнце в Водолее продолжат оказывать на нас влияние своей взрывоопасной смесью творческой активности и жесткой дисциплины, – рассказывает Наталья Лучникова.

Однако все эти малоприятные моменты, к счастью, в конце февраля уравновесят другие планеты.

- Меркурий и Юпитер дадут оптимизм, обеспечат новыми связями и контактами. С легкостью наладить контакты помогут Меркурий и Марс (причем так, что это будет выгодно и интересно обеим сторонам). Плутон и Нептун дадут прекрасные шансы на изменение каких-то юридических актов, которые стали ненужным пятым колесом, а если в масштабах личности – то эти планеты помогут услышать и понять себя, - говорит астролог.

А вот Плутон и Венера подарят нам любовь, которая спасет мир! Живые, настоящие чувства помогут навести порядок даже в самом иррациональном хаосе.

- Важно помнить и понимать: все эти аспекты можно проиграть на полную катушку, а можно понаблюдать течение напряженных энергий внутри себя. Каждому в этот период следует задать вопросы: «Мне это надо?», «Что для меня важно?», «Что я делаю прямо сейчас?» и так далее, - поясняет специалист.

Также она отмечает: от накопленного опыта в феврале будет сильно зависеть то, как мы проживем события и ситуации в марте. Ну, а там не за горами и новая реальность.

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