На Алтае пожарный вынес старушку из пылающей квартиры

Подняв бабушку на руки, пожарный бегом вынес ее из дома. Фото: Управление ГО и ЧС по Алтайскому краю

5 февраля в поселке Новые Зори Павловского района жильцов многоквартирного дома испугал запах дыма. Выбежав на улицу, соседи увидели, что огонь полыхает из квартиры на втором этаже.

Фото: Управление ГО и ЧС по Алтайскому краю

К приезду пожарных большинство из жильцов в страхе выбежали из дома. Но в самой пылающей квартире осталась 87-летняя женщина. Приехавший на вызов водитель пожарного автомобиля Кирилл Молчанов, не думая ни секунды, вошел в опасную квартиру.

Фото: Управление ГО и ЧС по Алтайскому краю

- Случай был экстремальный. Одна комната была охвачена огнем, в помещении - плотный дым, пробираться, чтобы спасти бабушку пришлось вслепую и по–пластунски. Пенсионерка была в сознании и стонала, звала на помощь, поэтому получилось быстро ее найти, - рассказал Кирилл.

Фото: Управление ГО и ЧС по Алтайскому краю

Подняв бабушку на руки, пожарный бегом вынес ее из дома, и тут же принялся тушить пожар.

- Мы все были подвергнуты огромному риску и очень испугались. Весь подъезд был наполнен дымом. И если бы не помощь пожарного, сработавшего профессионально, все могло закончиться трагично. От всей души благодарим этого смелого молодого человека, который и бабушку вынес и спас всех нас - говорит старшая по дому Лариса Николаевна.

Бабушку уже выписали из больницы, сегодня ее с дочерью приютили родственники.

Фото: Управление ГО и ЧС по Алтайскому краю

- Примечательно, что Андрей Молчанов – отец Кирилла и его «боевой товарищ» месяц назад также спасли двух маломобильных граждан на пожаре и уже представлены к награде за поступок, - сообщили в ГО ЧС. При этом отметили, что у главы героического семества за двадцать с лишним лет работы в пожарной службе было уже порядка 15 случаев спасения людей в экстремальной ситуации.

Кстати, жильцы дома в котором произошло ЧП, теперь просят представить к награде и Кирилла.

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