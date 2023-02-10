В Саратовской области на штрафстоянку отправили алтайскую фуру с гуманитарным грузом для СВО

Протокол. Скриншот страницы vk.com/ktoeslinemialtai

Сотрудники ГИБДД Саратовской области отправил на штрафстоянку фуру, которая везла гуманитарный груз для бойцов СВО. Его собирали по всей Республике Алтай.

– Ну что сказать, друзья. Бывает и так… - вздыхает активист из соседней республики. – Нашу фуру, доставившую гуманитарную помощь бойцам на СВО, на обратном пути задержали и поставили на штрафстоянку в Саратовской области – за превышение габаритов на 8 см. Мы не против закона, но как объяснить инспектору, что меньше всего люди Республики Алтай, собиравшие груз для своих земляков, вызвавшиеся его отвезти, думали об этих 8 см? Мы стремились успеть помочь мужикам на передовой. Точно так же, как помогают все остальные регионы, всем миром собирая самое необходимое.

Больше всего активистов возмущает тот факт, что из Саратова точно также отправляли мобилизованных и им тоже собирали гуманитарную помощь. Причем делали это неравнодушные земляки. И их бойцы тоже радовались посылкам и письмам от близких из дома. А вот алтайцам придется еще и финансово участвовать в высвобождении водителя, который вызвался доставлять груз.

– Сейчас от нашего водителя требуют оплатить штраф – 35 тысяч рублей. Восемь лишних сантиметров от фуры эти деньги не убавят, но разрешение на поездку домой дадут. Вот такая ситуация, - сетуют участники сообщества «Кто, если не мы! Алтай 04».

В социальных сетях жители республики подняли настоящий бунт. Они возмущены тем фактом, что автомобиль проехал через полстраны, и ни у кого не возникло вопросов и претензий и только на обратном пути их задержали.

– «Бессердечные люди», «А туда как проехали? Габариты никого не смущали?», «Давайте соберем средства», - пишут в соцсетях.

Если ситуация не разрешится в ближайшее время, то активисты готовятся писать петицию или объявлять о своре средств на уплату штрафа. В крайнем случае они намерены дойти до главы республики Олега Хорохордина, чтобы он повлиял на ситуацию.

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