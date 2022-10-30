Хеллоуин по-барнаульски: ТОП-5 самых жутких и мистических историй города

Барнаул полон загадочных тайн и мистики Фото: Олег УКЛАДОВ

Почти за трехвековую историю о столице Алтайского края сложилось множество жутких легенд. В преддверии хэллоуина экскурсовод Анастасия Полторацкая рассказала пять самых интересных мистических историй о Барнауле.

Дама в голубом платье

Говорят, что не упокоенный дух прекрасной девушки в голубом платье до сих пор бродит по зданию городской администрации на пр. Ленина, 18. Как гласит легенда, в 19 веке там жил начальник горного округа, у которого была молодая и красивая жена. Вот только любила она, увы, не своего старого мужа, а молодого красивого офицера. Однажды градоначальник устроил в своем доме бал, куда пришел и возлюбленный супруги.

- Начался бал. Жена городского начальника пришла на него в пышном голубом бальном платье. Девушка кружила в танце со своим возлюбленным. Это заметил ее старый и ревнивый муж. Он приказал подчиненным схватить его жену и затащить в подвал дома. Кто-то говорил, что он сам ее схватил. Дальше девушку заживо замуровали. После этого в здании начали происходить мистические события. Многие говорят, что видят там призрак этой самой девушки в голубом платье. Ничего плохого он не делает, но все равно нагоняет жуть на тех, кто там работал и работает. Считается, что пока ее тело не найдут, то дух так и будет не упокоен. После этого даже якобы производили раскопки. Некоторые уверяют, что тело нашли, но достоверно это не подтверждено, - говорит Анастасия.

Почему барнаульцы до сих пор боятся Демидова?

По мнению жителей Барнаула все несчастия в городе связаны с фамилией Демидова. Рассказываем почему. В первой половине 18 века известнейший предприниматель Акинфий Демидов начинает активно заниматься развитием промышленности на Алтае. На заводах выплавляют медь, а еще тайно обрабатывают серебро, из которого потом делают сибирскую монету. Все эти монетки Демидов складывает в сундуки и прячет. Об изготовлении денег императрица Елизавета Петровна до поры до времени ничего не знала. Но ей об этом кто-то вскоре все же доложил. После этого Елизавета Петровна начинает отправлять на Алтай постоянные проверки. Одна из них разоблачает тайное производство Демидова. Тогда императрица приказывает отобрать все заводы у предпринимателя в пользу государства. После этого Демидов начинает часто болеть, а вскоре и вовсе умирает. После этого началась волна несчастий – потопы, пожары, которые происходили каждый год в мае – в месяц его смерти! Апогеем стал пожар в 1917 году. Было сожжено более 60% кварталов, погибло тысяча жителей. Город был почти полностью уничтожен. Тогда все чаще стали говорить о проклятии Демидова. Есть поверье, что Акинфий Никитич со словами «да пусть же это никому не достанется» проклял землю и людей, работающих на ней перед смертью. Даже сейчас, по словам экскурсовода, барнаульцы до сих пор боятся, что может произойти что-то плохое весной.

Призрак на улице Горького

Еще один призрак поселился на улице Горького. Сейчас там находится художественный музей. В 19 веке в этом особняке жили братья Ворсины. Они никак не могли поделить работающую у них французскую служанку, в которую были влюблены. Братья по этому поводу часто ссорились. Однажды один из них бесследно пропал:

- Местные жители предположили, что его убила и спрятала в лесу банда разбойников, когда он уехал в Бийск. Но есть и другая версия. После одной из ссор его якобы столкнул с балкончика в доме старший брат. Упал младший брат неудачно, разбил голову и скончался от травм. Старший брат закопал его в подвале. Казалось, что вся история завершена. Но младший брат начинает постоянно появляться в особняке на балконе. Видит его старший Ворсин. Тогда балкончик замуровывают, но призрак все равно никуда не исчезает. В итоге старший брат начинает сходить с ума и проводит оставшуюся жизнь в психиатрической больнице. Сейчас говорят, что призрак младшего брата до сих пор бродит по особняку, - отметила экскурсовод.

Призраки в первом небоскребе

Еще одна страшная легенда есть о первом небоскребе на улице Гоголя, 76. Это здание построили в начале 20 века два питерских купца Аверин и Алейников. В здании расположили доходный дом. В одной из его комнат произошло жуткое ритуальное убийство девушек легкого поведения. Как писали в газетах, их пытали, а потом подвесили за ноги и перерезали горло. На стене было написано заклинание на древнеарамейском языке и символы. Убийцу «ночных бабочек» так и не нашли. Однако был подозреваемый – местный адвокат. Его вину так и не доказали, но в газетах прозвали «адвокатом дьявола» и «Джеком-Потрошителем». Жильцы же дома в конце 20 века рассказывали, что видели призраки окровавленных и изуродованных девушек в комнатах.

Мальчик в полосатой тельняшке из Нагорного парка

- Нагорный парк – это место, где чаще всего встречают призраков. Многие видят маленького мальчика в полосатой тельняшке. Кому-то она машет ручкой, кто-то видит его у берега. Недавно нам рассказали, что его отец якобы был мореплавателем. Когда он уходил в очередное плавание, то говорил, чтобы сын каждый день делал кораблики, отправлял их по Оби и ждал отца. Когда листочки заканчивались, папа мальчика должен был вернуться. Когда отец ушел в очередное плавание, мальчик остался с бабушкой. Она умерла, а мальчика никто не забрал. Ребенок умер от голода и его похоронили на Нагорном кладбище. С тех пор его видят в Нагорном парке, - говорит Анастасия.

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