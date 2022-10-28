Остались без мамы… Женщина спасла на пожаре пятерых своих детей, а сама погибла

Виктория успела спасти детей Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В селе Карамышево Змеиногорского района 26 октября похоронили 32-летнюю Викторию Михневу. Мама пятерых детей спасла их всех, когда ночью пожар охватил дом, но сама получила 90 процентов смертельных ожогов.

Зловещий пожар случился в ночь на 23 октября.

- Дочь почуяла запах дыма, разбудила детей, - рассказывает бабушка, Оксана Валерьевна. - Зять Олег был на работе - он кочегар. Горела веранда. Вика одела детей. Ульяна, старшенькая вылезла в окно, и дочь передала ей всех остальных вниз.

После этого женщина, взяв документы, решила выбежать через веранду, открыла дверь и тут на нее полыхнуло...

- Она бы через окно не пролезла, полненькая была… трудно мне говорить это слово - «была», - плачет Оксана Валерьевна. - Получается, ценой своей жизни детей спасла. Четыре метра в огне бежала, вся обожглась смертельно…

Супруги Михневы Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Когда к месту пожара приехала скорая, Виктория была еще в сознании, потом мама пятерых детей еще раз ненадолго приходила в себя в больнице.

- Врачи рассказывали, она пыталась что-то шептать, гортань была обожжена, они не поняли что именно, а потом уже не проснулась, - снова плачет Оксана Валерьевна.

На похоронах Виктории Михневой было очень много людей. Односельчане, жители района и края, услышав весть о горе, сочувствовали семье не только на словах.

- Помощь погорельцам оказали односельчане, администрация района, предприятия района, соцзащита и просто неравнодушные люди,- рассказал «Комсомолке» Владимир Девятилов, глава сельсовета.

- Огромное спасибо добрым людям, - благодарит Оксана Валерьевна, - и вещи привезли, и детскую коляску, и деньги перечислили, сейчас детям мебель заказали в зал. Зять и внуки - все со мной сейчас живут.

Сейчас дети находятся с бабушкой Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Младшенькая, пятимесячная Мирослава, отлученная от материнской груди, долго плакала.

- Малышка до этого грудь сосала, бутылочку не брала. Первые три дня не знали, чем накормить. Нашли сейчас бутылочку с плоским сосочком, похожим на материнскую грудь, пустышкой начала играть. Может, научиться сосать, - вздыхает бабушка. - Внуки у меня отличные. Старшие младшим помогают. Ульяна говорит: «Баба, ляг, полежи!», заботится…

Несмотря на то, что скромная женщина несколько раз повторила, что много уже вещей привезли и ничего больше не надо, мы считаем, что помощи детям в горе много не бывает. Поэтому публикуем телефон бабушки для тех, кто решит оказать погорельцам содействие:

8−961−995−67−16, Оксана Валерьевна Иванова

Без попечения матери остались:

Ульяна 14 лет. Рост — 169 см;

Артем, 12 лет. Рост — 147 см;

Катерина, 9 лет. Рост — 122 см;

Тимофей, 7 лет. Рост — 120 см;

Мирослава, 5 месяцев. Рост — 65 см.

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