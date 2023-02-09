Господа, приятное известие! В барнаульский ресторан нагрянет «Ревизор»

Учитывая локацию, актерам, пришлось подкорректировать некоторые моменты Фото: Александра Сапожкова

«...Я пригласил вас, господа, с тем чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор...» - с этими словами городничий Антон Антонович Сквозник-Дмухановский обратится к посетителям барнаульского ресторан «Живые души». 16 февраля в заведении состоится уникальное для нашего города событие – экспромт-ужин с героями бессмертной пьесы Николая Гоголя «Ревизор».

От блюд до спектакля

Идея провести необычный эксперимент – сыграть спектакль не на сцене театра, а в зале ресторана - возникла у артистов краевого театра драмы им. Шукшина.

- У нас есть замечательный спектакль «Жар и холод или Идея господина Дома» Владимира Золотаря, но он плохо продается, - рассказывает предысторию директор краевого театра драмы Любовь Березина. – И для его продвижения наш менеджер предложила придумать что-нибудь неординарное. Например, договориться с рестораном и ввести в меню блюда, названные именами персонажей. И мне в голову сразу пришло заведение «Живые души» на ул. Гоголя. Потому что это ресторан-поэма, потому что это Гоголь.

Постепенно идея трансформировалась: от названий блюд до целого спектакля. Но решили начать не с «Жара и холода», а непосредственно с Гоголя – с постановки «Ревизор», которая также входит в репертуар драмтеатра.

Слева направо: Марина Вяткина, Данил Никоноров, Любовь Березина, Виктор Осипов Фото: Александра Сапожкова

- Есть иммерсивный театр, когда зрители становятся участниками театрального действа. В нашем случае будет неполноценный иммерсив, так как зритель все-таки останется зрителем, но будет очень близко к актерам. Мы решили взять основных персонажей из пьесы и пройтись по главной сюжетной линии, - рассказывает артист и режиссер мероприятия Виктор Осипов.

Актеры постарались сохранить действие, не меняя смысла. Но учитывая локацию, само собой, пришлось подкорректировать некоторые моменты.

- На сцене у нас есть железобетонный рисунок – четко выстроено, кто, что делает, куда ходит. Для этой площадки такой рисунок не годится. Его нужно пересобрать. Но думаю, что мы справимся, - поделился исполнитель роли Хлестакова в спектакле «Ревизор» Данил Никоноров.

«Черт его знает, что такое, только не жаркое»

Итак, о самом действе. Как рассказала бренд-менеджер ресторана «Живые души» Марина Вяткина, 16 февраля на входе гостей встретит сам Николай Васильевич Гоголь. И посетители сразу окунутся в гоголевскую эпоху 19 века. Им предложат игристое вино, аутентичные закуски и выпечку по рецептам прошлого века. Писатель проводит господ до своих столиков, где они смогут сделать заказ из меню. Когда все гости усядутся, на сцене появятся городничий Антон Антонович, его жена и дочь, хитрый врун Хлестаков и еще несколько персонажей.

Действо продлится около двух часов с перерывами. Герои будут играть, передвигаясь по залу, иногда общаясь со зрителями. А Николай Васильевич Гоголь на правах автора пьесы будет комментировать и пояснять все происходящее. Во время перерывов можно будет сделать заказ у официантов (директор театра Любовь Березина, например, настоятельно рекомендовала отведать оленину) и сфотографироваться в фотозоне с актерами.

В ресторане «Живые души» есть оригинал газеты «Новое время» от 1909 года со статьей о первой труппе, сыгравшей в спектакле «Ревизор» Фото: Александра Сапожкова

- Кстати, изначально нас смутило высмеивание Хлестаковым блюд (так, герой в пьесе говорит: «Черт его знает, что такое, только не жаркое. Это топор, зажаренный вместо говядины», - прим. ред.) Уместно ли это будет? Но в ресторане решили, что из песни слов не выкинешь и не стоит рушить художественный замысел, - заметил Виктор Осипов.

В зале ресторана у актеров будет еще одна непростая задача: побороться за внимание гостей. Важно, чтобы гастрономия не перетянула на себя одеяло, чтобы коллаборация получилась гармоничной. И чтоб зрители одновременно насладились и вкусом блюд, и игрой артистов.

Кстати

Как рассказала Марина Вяткина, необычный ужин вызвала живой интерес у публики. После появления афиши в «Живых душах» за сутки был побит рекорд по брони, и на 16 февраля не осталось ни одного свободного столика. Если эксперимент пройдет с успехом, то его однозначно продолжат. И возможно, уже с другими спектаклями, которые создадут специально для ресторанной публики.

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