Алтайские студенты разрабатывают технику для аграриев

Все разработки молодых инженеров патентуют Фото: Виталий БАРАБАШ

Студенты алтайского технического вуза участвуют в разработке новых технологий в области сельского хозяйства. В преддверии дня российской науки депутат Госдумы Александр Прокопьев встретился с преподавателями и студентами АлтГТУ, и оценил, как ведется исследовательская работа с будущими инженерами.

Фото: Виталий БАРАБАШ

Конструкторское бюро при вузе имеет в своем арсенале очень много перспективных проектов в области агротехнологий. Александру Прокопьеву показали разработки, с помощью которых аграрии нашего (и не только нашего!) края, смогут облегчить свой труд. Например, инженеры-конструкторы, под руководством Сергея Сороченко спроектировали машину для обработки почвы в садах между деревьями и кустарниками. Сначала был прототип, который управлялся в ручную. Теперь разработано дистанционное управление.

Фото: Виталий БАРАБАШ

Депутат поговорил со студентом 5-го курса АлтГТУ, Никитой Раззмазовым. Молодой техник рассказал ему подробнее о разработке, в которой принял участие:

- В нашей конструкции предусмотрено наличие джойстика. Он содержит возможности перемещения влево, вправо, как раз для перемещения модуля и сведения/разведения рабочих органов, - делится успехами Никита.

Как только в бюро закончат сборку, машину можно будет проверить в полевых условиях.

По словам Андрея Маркова, ректора АлтГУ, крупные предприятия в основном интересуются масштабными сельхозмашинами и работают в этом направлении, а малой механизацией не занимаются. Ниша свободна, тем она и интересна.

Фото: Виталий БАРАБАШ

Все разработки молодых инженеров патентуют, а предприятия-партнеры выводят изобретения на рынок.

Помимо проектов с нуля, молодые ученые с помощью 3д-сканера создают дефицитные запчасти, которые перестали поступать на предприятия в связи с санкциями.

Александр Прокопьев оценил вклад студентов в развитие современных технологий:

- Ребята получают опыт исследовательской работы. Важно, что их идеи и предложения сразу попадают в производство, и, таким образом, студенты включаются в актуальную повестку, в решение тех задач, которые актуальны для нашей промышленности, для страны в целом.

В 2022 году объем производства сельскохозяйственной техники в России составил 250,6 млрд рублей, что на 15% больше, чем в 2021 году. Хочется верить, что алтайские производители совместно с молодыми инженерами внесут и свой весомый вклад в развитие агротехнологий.