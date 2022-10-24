Любовные ЧП в Барнауле. Железному романтику сломали ногу

Несчастный влюбленный в очередной раз пострадал от вандалов Фото: Олег УКЛАДОВ

Несчастный влюбленный, как окрестили барнаульцы металлического романтика у Алтайского аграрного университета, в очередной раз пострадал от вандалов. Утром 24 октября прохожие обнаружили скульптуру без ботинка, из штанины торчали прутья. Под снегом, среди пожухлых листьев «калека» выглядел особенно удручающе.

Несчастный влюбленный в очередной раз пострадал от вандалов Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевой столице это отнюдь не первое покушение на джентльмена, поджидающего запаздывающую даму. Напомним, что скульптура Эдуарда Добровольского появилась в Барнауле в 2007 м году. Грустный влюбленный одет с иголочки в старомодный костюм и шляпу, поглядывает чуть растерянно на часы, в руках держит букет. На колоритной скамье рядом с ним назначаются свидания, как и у памятника Пушкину.

Несчастный влюбленный в очередной раз пострадал от вандалов Фото: Олег УКЛАДОВ

Впервые скульптура несчастного влюбленного была установлена на Социалистическом проспекте, там ее практически разломали. После реставрации скамейка с романтиком была перенесена на более видное место, к Аграрному университету на проспект Красноармейский. Но это не защитило бедолагу. В августе 2018 года неизвестные разрисовали его синими каракулями, и вот сейчас новое ЧП.

Символично, что в эти же дни, на аллее любви, что на Георгия Исакова, под порывом штормового ветра с треском свалилось дерево. Похоже, ненависть, зашкаливающая сегодня, ополчилась на любовь…

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