Рекордно низкий уровень безработицы зафиксировали в Алтайском крае

В Алтайском крае удалось сохранить стабильную занятость Фото: Олег УКЛАДОВ

По итогам 2022 года в Алтайском крае зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы – 1,1%. Об этом 1 февраля в ходе пресс-конференции ТАСС рассказала начальник краевого управления по труду и занятости населения Надежда Капура.

В течение 2022 года в Алтайском крае был интенсивный спрос на кадры, во многих отраслях экономики региона не хватает специалистов.

По словам спикера, промышленность представлена в Алтайском крае в основном обрабатывающими производствами и в прошлом году очень остро встал вопрос импортозамещения и сохранения производства в условиях санкций.

– Федеральные и региональные меры поддержки, которые были направлены на стабилизацию экономики субъектов РФ, помогли нам выстоять и нарастить производство. Промышленность Алтайского края выходит к положительным показателям по итогам 2022 года, – отметила Надежда Капура.

Она добавила, что несмотря на санкционное давление, в Алтайском крае удалось сохранить стабильную занятость и добиться снижения безработицы. По итогам 2022 года зафиксировали ее рекордно низкий уровень – 1,1%

Более 40% населения Алтайского края живет в сельской местности и это также влияет на общую ситуацию.

– Предложения рабочей силы и спрос на нее дифференцированы в силу территориальных особенностей, – объясняет Надежда Капура. – Основной спрос на рабочую силу в городах, а предложения – в селах. Наблюдаем внутри региональную маятниковую миграцию и способствуем подобрать подходящие кадры из близлежащих населенных пунктов.

Среднемесячное количество вакансий в Алтайском крае составляет около 17-18 тысяч. Наиболее востребованы высококвалифицированные рабочие – станочники, слесари, токари, наладчики, фрезеровщики, машинисты крана, электромонтеры и другие. Также есть множество предложений для швей.

–Уже сегодня мы вместе с работодателями на перспективу просматриваем варианты, которые могли быть приемлемы для конкретной бизнес-ситуации для замещения свободных вакансий, – добавила начальник краевого управления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Менее половины работников Барнаульского шинного завода находятся в простое

Предприятие продолжает работать (подробнее)