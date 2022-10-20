Женщина не признала свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вынесли приговор бывшей сотруднице полиции Екатерине Бердниковой. Ее признали виновной в мошенничестве по типу финансовой пирамиды, совершенном в особо крупном размере. 154 человека потеряли 188 млн рублей, сообщает СУ СК региона.

Следствие и суд установили, что с 2016 по 2020 год женщина находила жителей Алтайского края, представлялась риелтором и втиралась к ним в доверие.

– Под предлогом инвестиций в строящееся жилье, а затем получения дивидендов от его продажи, женщина привлекала деньги по типу финансовой пирамиды. Она подыскивала людей из числа своих друзей и знакомых, убеждая заключать в банках кредитные договоры с последующей передачей денег в её распоряжение, – пояснили в СК.

После получения денег Бердникова некоторое время выплачивала проценты за пользование заемными средствами. Также для поддержания репутации благонадежного и платежеспособного гражданина она направляла похищенное на возмещение своих долговых обязательств перед другими людьми, передавшими ей деньги, а также на оплату полученных ими кредитов. Этим она обеспечивала в будущем возможность привлекать других людей. Всего от действий женщины пострадали 154 человека, а сумма похищенного превысила 188 миллионов рублей.

– Во время предварительного следствия Бердникова вину в содеянном не признала, утверждая, что занималась легальной деятельностью по привлечению инвестиций для покупки недвижимости совместно с неким жителем соседнего региона, – отметили в ведомстве. – Однако следователем СК достоверно установлено, что утверждения гражданки – это лишь попытка избежать уголовной ответственности, а партнер – выдуманный ею персонаж.

Женщину приговорили к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Известно, что ранее Екатерина Бердникова некоторое время была сотрудницей полиции - работала участковым уполномоченным.

Ранее мы рассказывали о другой хитрой мошеннической схеме - житель Алтайского края хотел заработать, обманывая людей под предлогом перевозки грузов. Мужчина придумал план, однако в последний момент он не сработал. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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