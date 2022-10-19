Колодец не было видно Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае 9-летний ребенок сломал позвоночник, упав в колодец. Отверстие не было видно в густой траве, и мальчик просто не заметил его, пишет СУ СК региона.

Все произошло днем во вторник, 18 октября, в Алейске. 9-летний мальчик гулял со своими друзьями и упал в колодец глубиной около 3 метров. В результате падения ребенок сломал позвоночник.

– По данному факту Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка, – подчеркнули в СК.

Правоохранители уже провели осмотр места происшествия. Оказалось, что колодец, заросший травой, не был закрыт крышкой и огорожен. Следователям предстоит установить причины произошедшего, а также владельца, на чьей территории находится опасный объект.

Также назначили проведение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести причиненного ребенку вреда. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Проверку проводит и прокуратура Алтайского края

– С учетом получения мальчиком травмы, его законному представителю будет предложено прокурором обратиться в суд для взыскания в гражданско-правовом порядке причиненного ущерба, – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, решат вопрос о привлечении к ответственности виновных в случившемся. Колодец приведут в безопасное состояние, чтобы избежать подобных случаев.

Напомним, ранее в Алтайского крае произошло ЧП с футбольными воротами. Конструкция упала на голову 9-летнему мальчику в Барнауле. Все произошло 11 октября на барнаульском стадионе «Лабиринт» (на ул. Юрина, 197) во время игры в футбол. Ребенок получил травму головы, и его сразу же увезли в больницу.

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